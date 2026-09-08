Εν εξελίξει βρίσκεται η σύσκεψη των ομάδων της Stoiximan GBL για τη διαιτησία με την παρουσία του Προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου. Οι παρευρισκόμενοι στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Όπως ήταν ήδη γνωστό, την Τρίτη (08/09) θα λάμβανε χώρα η σύσκεψη των ομάδων της Stoiximan GBL για τη διαιτησία, παρόντος του Προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου. Στη συνάντηση -όπως είχε αναφερθεί- δεν έδωσε το «παρών» η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Το πρώτο γκρουπ ομάδων αποτελείται από τους Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Άρη και ΠΑΟΚ. Τους ερυθρόλευκους εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ, Νίκος Λεπενιώτης, την Ένωση ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Βαγγέλης Αγγελόπουλος, ο COO Μάνθος Μαρινόπουλος και ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΚΑΕ, Γιώργος Νικολάου, τον Δικέφαλο του Βορρά ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Ιωάννης Πετμεζάς και ο General Manager, Γιώργος Τσιάρας και τον «Θεό του Πολέμου» ο General Manager της ΚΑΕ, Νίκος Ζήσης, μαζί με τον CEO, Αγαπητό Διακογιάννη.

Παρόντες στη διαδικασία είναι και ο Πρόεδρος της GBL, Μιχάλης Μελής, αλλά και ο Γενικός Διευθυντής, Ευθύμης Ρεντζιάς.