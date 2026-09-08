ΑΕΚ: Ποιοι αναμένεται να την εκπροσωπήσουν στη σύσκεψη με την ΕΟΚ για τη διαιτησία

Η ΑΕΚ θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ των ομάδων που θα συναντηθούν με τον Πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο την Τρίτη (08/09).

Την Τρίτη (08/09) θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη όλων των ομάδων -πλην του Παναθηναϊκού- με την ΕΟΚ αναφορικά με το κομμάτι της διαιτησίας με την παρουσία φυσικά του Προέδρου, Βαγγέλη Λιόλιου.

Η ΑΕΚ θα είναι κανονικά παρούσα και θα παραστεί στο πρώτο γκρουπ των ομάδων μαζί με τους Ολυμπιακό, Άρη και ΠΑΟΚ, το μεσημέρι στις 12:15. Όπως όλα δείχνουν, αυτοί που θα εκπροσωπήσουν την Ένωση στη σύσκεψη θα είναι ο Πρόεδρος του Δικέφαλου Αετού, Βαγγέλης Αγγελόπουλος και ο Chief Operating Officer (COO) της ΚΑΕ, Μάνθος Μαρινόπουλος, με γνώμονα να καταθέσουν και τις δικές τους προτάσεις επί του θέματος.