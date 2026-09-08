Το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό Ρόδου σε φιλικό κεκλεισμένων των θυρών (09/09, 13:00) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Το Περιστέρι συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν και θα κοντραριστεί με τον Κολοσσό Ρόδου σε φιλικό παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών με... άρωμα Stoiximan GBL στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» (09/09, 13:00).

Έτσι, ο κόουτς Ξανθόπουλος θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει ακόμη περισσότερα πράγματα, ούτως ώστε να τσεκάρει την ετοιμότητα των παικτών του για τις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας των Δυτικών Προαστίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Με τον Κολοσσό Ρόδου θα αναμετρηθεί το Περιστέρι την Τετάρτη (9/9, 13:00) σε φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα «κεκλεισμένων των θυρών» στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος θα έχει την ευκαιρία να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία της προετοιμασίας και τον βαθμό ετοιμότητας των παικτών του.

Πρόκειται για το δεύτερο τεστ που θα δώσουν οι «κυανοκίτρινοι», καθώς ως τώρα έχουν παίξει ένα φιλικό στο Μέτσοβο με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Ο προπονητής του Περιστερίου θα δοκιμάσει διάφορα σχήματα και θα δει την πρόοδο που έχει υπάρξει στην προετοιμασία και στην αφομοίωση από τους παίκτες της αγωνιστικής του φιλοσοφίας».