Το Περιστέρι ανακοίνωσε τη χορηγική συνεργασία του με τη Changan και τη Βελμάρ.

Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοίνωσε την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της με τη CHANGAN και τη Βελμάρ για τη σεζόν 2026-27, συνεργασία που θα κοσμεί τόσο την αγωνιστική εμφάνιση, όσο και την ισχυρή παρουσία στα μέσα προβολής της ομάδας.

Η ανακοίνωση της συνεργασίας

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της με τη CHANGAN και τη Βελμάρ, μέλος του Ομίλου Autohellas. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η CHANGAN θα αποτελέσει «Μεγάλο Χορηγό» της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η νέα συνεργασία συνδέει την ΚΑΕ Περιστέρι με τη CHANGAN και τη Βελμάρ, μέλος του Ομίλου Autohellas και επίσημο διανομέα και επισκευαστή της CHANGAN στην Ελλάδα, με πολυετή εμπειρία και ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Παράλληλα, αναδεικνύει την ισχυρή παρουσία της CHANGAN, ένα από τα πιο δυναμικά brands της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το λογότυπο της CHANGAN θα κοσμεί την πίσω όψη της επίσημης αγωνιστικής εμφάνισης του Περιστερίου, ενώ η συνεργασία θα έχει παράλληλα ισχυρή παρουσία στα μέσα προβολής και επικοινωνίας της ΚΑΕ, καθώς και σε επιλεγμένες δράσεις κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Η συνεργασία βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως η φιλοδοξία, η εξέλιξη, η καινοτομία, η υψηλή απόδοση και η υπεύθυνη προσφορά στην κοινωνία. H ΚΑΕ Περιστέρι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των νέων παικτών μέσα από τις ακαδημίες της και στη διαχρονική σύνδεσή της με την τοπική κοινωνία, ενώ η CHANGAN επενδύει σε καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις ηλεκτροκίνησης που συμβάλλουν στη δημιουργία αυτοκινήτων με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Με αυτό το κοινό υπόβαθρο, η συνεργασία θέτει τις βάσεις για μια ουσιαστική σχέση με διάρκεια και σημαντικές προοπτικές.

Η νέα αυτή κοινή πορεία εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της CHANGAN Βελμάρ στο Περιστέρι (Λ. Κηφισού 100), παρουσία του Βασίλη Ξανθόπουλου, Προπονητή της Ομάδας, αθλητών και μελών της διοίκησης της ΚΑΕ Περιστέρι, καθώς και στελεχών της CHANGAN Βελμάρ και του Ομίλου Autohellas, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της συνεργασίας.

CHANGAN Καινοτομία που κινεί το μέλλον

Η CHANGAN συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων διεθνώς, με μακρά παρουσία στον κλάδο και σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα, την ηλεκτροκίνηση, την τεχνολογική εξέλιξη και την καινοτομία.

Με ξεκάθαρο προσανατολισμό στη νέα εποχή της αυτοκίνησης και ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, τη σύγχρονη σχεδίαση, την ασφάλεια και τις προηγμένες λύσεις συνδεσιμότητας και υποβοήθησης του οδηγού, η CHANGAN διευρύνει συνεχώς τη διεθνή της παρουσία, προσφέροντας μοντέλα που συνδυάζουν ποιότητα, καινοτομία και μια σύγχρονη οδηγική εμπειρία.

Η συνεργασία της CHANGAN και της Βελμάρ με την ΚΑΕ Περιστέρι Betsson αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της παρουσίας της CHANGAN στην ελληνική αγορά, φέρνοντας το brand ακόμη πιο κοντά στο αθλητικό και φίλαθλο κοινό.

Η ανάπτυξη της CHANGAN στην ελληνική αγορά υποστηρίζεται από ένα οργανωμένο επίσημο δίκτυο πωλήσεων και υπηρεσιών after sales, προσφέροντας στους πελάτες ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την πώληση του αυτοκινήτου τους.

Σημαντικό μέρος του επίσημου δικτύου αποτελεί η Βελμάρ, μέλος του Ομίλου Autohellas, με πολυετή εμπειρία και ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Μέσα από τα επίσημα σημεία CHANGAN της Βελμάρ, το κοινό έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τα μοντέλα της μάρκας, να πραγματοποιήσει test drive και να έχει πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες πωλήσεων και after sales, που περιλαμβάνουν Service, ανταλλακτικά, αξεσουάρ και φανοποιείο.

Η τεχνογνωσία, η εμπειρία και η υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης της Βελμάρ συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της CHANGAN στην ελληνική αγορά και στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας για τον πελάτη».