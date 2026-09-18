Το Περιστέρι επικράτησε της Καρδίτσας με 81-71 σε φιλική αναμέτρηση στο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Ακόμα ένα φιλικό για το Περιστέρι που επικράτησε της Καρδίτσας με 81-71 στο κεκλεισμένων των θυρών «Ανδρέας Παπανδρέου».

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες του και δοκίμασε σχήματα και συστήματα σε άμυνα και επίθεση. Οι «κυανοκίτρινοι» με καλή άμυνα είχαν τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Το Σάββατο (19/9, 17:00) το Περιστέρι τιμά τη μνήμη του σπουδαίου αθλητή του Συλλόγου Νίκου Φάσουρα και υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ρουμανίας Κλουζ Ναπόκα με δωρεάν είσοδο στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πολάτογλου, Παπαδόπουλος, Κουτιβής.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-14, 41-37, 66-49, 81-71.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 20 (4 τριπ.), Φιντς 8 (2 τριπ.), Πετράκης 4, Πέιν 6, Ιτούνας 7 (2 τριπ.), Ασωνίτης, Γκιουζέλης 6 (1 τριπ.), Χατζηδάκης 4, Καματερός 2, Παπαδάκης 5 (1 τριπ.), Κάριους 7 (1 τριπ.), Άντερσον 12 (1 τριπ.), Θωμάκος.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ (Παπανικολόπουλος): Τζάκσον 6, Τέρνερ 16, Σμιθ 5, Μακ Ρέϊ 11, Γκίκας 1, Πετρόπουλος 5, Φράνσις 15, Μπιλάλης 5 (1 τριπ.), Καμπουρίδης, Μπατατέγας, Ρούμογλου 5 (1 τριπ.), Οκόρο 2.