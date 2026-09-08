ΑΕΚ: Τα δεδομένα για τη SUNEL Arena και οι επαφές με τον Ολυμπιακό

Οι μέρες περνούν αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού για το ζήτημα της παραχώρησης της SUNEL Arena στους ερυθρόλευκους. Τα δεδομένα της υπόθεσης.

Η αγωνία για την έκβαση του ζητήματος της SUNEL Arena ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό καλά κρατεί με τις δύο ομάδες να μην έχουν δώσει ακόμη τα... χέρια, όπως φαινόταν εξ' αρχής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία μεταξύ των δύο ΚΑΕ, καθώς το «φλέγον ζήτημα» έχει κάποια... αγκάθια. Αρχικά, υπάρχει απόσταση καθώς οι δύο ομάδες συνεργάζονται με διαφορετικές εταιρείες εισιτηρίων, δηλαδή υπάρχει θέμα με το ticketing όπως αναφέρθηκε και στο Gazz Floor της Δευτέρας. Σημαντικό θέμα επίσης είναι η αμοιβή που αξιώνει η ΚΑΕ ΑΕΚ για το κάθε ματς, που θα παραχωρήσει τη SUNEL Arena στους ερυθρόλευκους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός πληρώνει ανά αγώνα 25-30.000 ευρώ για τα ματς της EuroLeague και 15-20.000 ευρώ μάξιμουμ για τους αγώνες της Stoiximan GBL. Εδώ η διαδικασία δείχνει να... κωλύεται, αφού η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ δε δείχνει ικανοποιημένη με τα εν λόγω ποσά. Στον αντίποδα, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ, φαίνεται να επιθυμεί την πληρωμή ανά ματς, καθώς σε περίπτωση που υπάρξουν επεισόδια, να μπορεί να τροποποιήσει τη συμφωνία.

Όσο ο καιρός περνά και δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, η παρούσα κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει και τη μεταγραφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ, αφού η περίπτωσή του δείχνει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το γηπεδικό.