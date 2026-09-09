BCL: Η ανάρτηση για την επιστροφή του Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Το BCL μέσω ανάρτησης στο x, αντέδρασε στην επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ.
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είναι και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ, με την Ένωση να ανακοινώνει την επιστροφή του διεθνή γκαρντ.
Το Basketball Champions League μέσω ανάρτησης στο x, αντέδρασε στην καινούργια μεταγραφή της ΑΕΚ, γράφοντας για τον Λαρεντζάκη: «Η κόμπρα επέστρεψε, ο Λαρεντζάκης ξανά στη Βασίλισσα».
@Photo credits: x_basketball_chmpions_league
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.