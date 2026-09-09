Το BCL μέσω ανάρτησης στο x, αντέδρασε στην επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είναι και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ, με την Ένωση να ανακοινώνει την επιστροφή του διεθνή γκαρντ.

Το Basketball Champions League μέσω ανάρτησης στο x, αντέδρασε στην καινούργια μεταγραφή της ΑΕΚ, γράφοντας για τον Λαρεντζάκη: «Η κόμπρα επέστρεψε, ο Λαρεντζάκης ξανά στη Βασίλισσα».