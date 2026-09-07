Περισσότερες ευκαιρίες στους προπονητές να κερδίσουν κατοχές μέσα στο παιχνίδι σύμφωνα με πληροφοορίες του Gazzetta φέρνει η μεγάλη αλλαγή στους κανονισμούς διαιτησίας με το Unlimited Challenge.

Στους κανονισμούς διαιτησίας της Stoiximan GBL υπάρχει φέτος μια μεγάλη αλλαγή που ισχύει στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα εφαρμοστεί από την πρώτη επίσημη υποχρέωση και είναι το Unlimited Challenge!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gazzetta η μεγάλη αλλαγή στους κανονισμούς έρχεται όσον αφορά τα Head Coach Challenge των προπονητών στη Stoiximan GBL που είναι πλέον Unlimited.

Δηλαδή, όσο θα κερδίζει ένας προπονητής ένα Challenge θα συνεχίζει να έχει το δικαίωμα να ξαναπάρει και δεν θα περιορίζεται φτάνοντας ακόμη και τα τρία ή τέσσερα εφόσον έχει αντίθετη άποψη από τον διαιτητή σε μια υπόδειξη του.

Ωστόσο, εάν χάσει το πρώτο Challenge, τότε δεν θα έχει δικαίωμα για να πάρει δεύτερο. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως θα πρέπει ο προπονητής ή ο παίκτης που τον παροτρύνει για να κάνει Challenge να είναι σίγουρος, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα χάνει το δικαίωμα να κερδίσει μια κατοχή.

Με την απόφαση αυτή η ΚΕΔ θέλει να μην χάνουν οι ομάδες το δικαίωμα να διεκδικήσουν τη μπάλα εφόσον έχει κάνει λάθος ο διαιτητής.

Ασφαλώς είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση που βοηθάει τις ομάδες, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελεί και στοιχείο που θα κρίνει την απόδοση ενός διαιτητή. Διότι, εφόσον μια ομάδα κερδίσει τρεις φορές την κατοχή με το Challenge, τότε θα είναι προφανές πως η απόδοση των διαιτητών θα κριθεί αναλόγως από τα όργανα διαιτησίας.