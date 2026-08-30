Η ΚΕΔ αλλάζει σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gazzetta ριζικά το μοντέλο στελέχωσης της κορυφαίας κατηγορίας, καθώς από τους 90+ ενεργούς ρέφερι της περσινής σεζόν προχωρά σε ένα κλειστό γκρουπ 40 διαιτητών, με στόχο την εξέλιξη των νέων και την αξιοποίηση της εμπειρίας

Μεγάλες αλλαγές έρχονται στη διαιτησία της Stoiximan GBL, καθώς η νέα αγωνιστική περίοδος φέρνει ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο στη στελέχωση του κορυφαίου πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του GAZZETTA, οι διαιτητές Α’ Εθνικής Κατηγορίας που θα αποτελέσουν το βασικό γκρουπ της Stoiximan GBL θα είναι μόλις 40, σε μια απόφαση που διαφοροποιεί σημαντικά τα δεδομένα των προηγούμενων ετών. Μέχρι και την περσινή σεζόν, ο αριθμός των ενεργών διαιτητών που μπορούσαν να διευθύνουν αναμετρήσεις της Stoiximan GBL ξεπερνούσε τους 90. Πλέον, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) επιλέγει ένα μικρότερο γκρουπ διαιτητών, ακολουθώντας τη λογική που εφαρμόζεται σε αρκετά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Μικρότερο γκρουπ, μεγαλύτερη εξέλιξη

Η φιλοσοφία πίσω από την απόφαση δεν είναι απλώς η αριθμητική μείωση των διαιτητών. Το πλάνο της ΚΕΔ έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη και εξέλιξη των νέων διαιτητών από ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να μπουν πιο δυναμικά στο κορυφαίο επίπεδο. Παράλληλα, στο γκρουπ των 40 αναμένεται να υπάρχουν και έμπειροι ρέφερι, οι οποίοι ήδη έχουν παραστάσεις από αγώνες της Stoiximan GBL και μπορούν να λειτουργήσουν ως σημείο αναφοράς για τη νέα γενιά. Η λογική είναι ξεκάθαρη, λιγότεροι διαιτητές, περισσότερη αξιολόγηση, περισσότερη εκπαίδευση και μεγαλύτερη δυνατότητα εξέλιξης.

Στην Αρχαία Ολυμπία (και την Πάτρα) το μεγάλο ραντεβού

Σημαντικό ρόλο στη νέα εποχή θα παίξει και το φετινό Σεμινάριο Διαιτησίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 16-19 Σεπτεμβρίου στην Αρχαία Ολυμπία για τους διαιτητές της Stoiximan GBL. Πρόκειται για επιστροφή σε έναν ιδιαίτερα συμβολικό τόπο για τη διαιτησία και την ΟΔΚΕ, καθώς το σεμινάριο πραγματοποιείται ξανά στην Αρχαία Ολυμπία μετά από αρκετά χρόνια. Μάλιστα, το φετινό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν του Κώστα Δήμου, επί των ημερών της προεδρίας του οποίου πραγματοποιούνταν εκεί για αρκετά χρόνια. Για τους διαιτητές των υπόλοιπων εθνικών κατηγοριών, το σεμινάριο θα γίνει στην Πάτρα, τις ίδιες ημερομηνίες.

Νέο μοντέλο στα τεστ φυσικής κατάστασης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το νέο μοντέλο αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης. Στην Αρχαία Ολυμπία θα πραγματοποιηθούν τα καινούργια τεστ φυσικής κατάστασης, σύμφωνα με τα δεδομένα της FIBA, με τις απαιτήσεις να είναι αυξημένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες της Stoiximan GBL. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί λιπομέτρηση όλων των διαιτητών, ενώ η ΟΔΚΕ και η ΕΟΚ έχουν προχωρήσει στην πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη, γυμναστή, προκειμένου η διαδικασία αξιολόγησης να γίνει με ακόμη πιο επιστημονικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Σημαντικό εργαλείο σε αυτή τη διαδικασία θα αποτελέσει και η τεχνολογία μέτρησης Polar, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση και τις επιδόσεις κάθε διαιτητή.

Νέα φανέλα με νέους χορηγούς

Το σεμινάριο της Αρχαίας Ολυμπίας θα έχει και εμπορικό ενδιαφέρον, καθώς θα παρουσιαστεί η νέα φανέλα της ελληνικής διαιτησίας, μαζί με τους νέους χορηγούς. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται κατά τη διάρκεια του τετραήμερου σεμιναρίου.

Οι νέοι κανονισμοί της FIBA και η ενημέρωση των ομάδων

Στο ίδιο διάστημα, 16-19 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν και οι νέοι κανονισμοί της FIBA, με τις απαραίτητες προσαρμογές στα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος. Η ΚΕΔ βρίσκεται ήδη σε επαφή με την ΕΟΚ, τον ΕΣΑΚΕ και τη FIBA, ενώ, όπως κάθε χρόνο, θα υπάρξει ενημέρωση τόσο προς τις ομάδες της Stoiximan GBL όσο και προς τα σωματεία των εθνικών κατηγοριών. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω Zoom, ώστε όλες οι πλευρές να έχουν σαφή εικόνα για τις αλλαγές στους κανονισμούς.

Η ΟΔΚΕ αναλαμβάνει για πρώτη φορά τα έξοδα των σεμιναρίων

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τα έξοδα συμμετοχής. Για πρώτη φορά, η ΟΔΚΕ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τα έξοδα διαμονής και διατροφής των διαιτητών στα σεμινάρια, κάτι που μέχρι σήμερα επιβάρυνε τους ίδιους τους διαιτητές. Η ΟΔΚΕ έχει πλέον και την ευθύνη της διοργάνωσης των σεμιναρίων, ενώ έχουν προσκληθεί όλοι οι παρατηρητές των Εθνικών Κατηγοριών, αλλά και οι εκπρόσωποι των τοπικών ΚΕΔ.

Το «κρυφό» όνομα και η πρόσκληση-έκπληξη

Στην Αρχαία Ολυμπία αναμένεται να βρεθεί και ένα πρόσωπο με ιδιαίτερο βάρος στον χώρο της ευρωπαϊκής διαιτησίας. Πρώην διαιτητής, ο οποίος έχει καταλάβει σημαντικό πόστο στην ευρωπαϊκή διαιτησία, έχει προσκληθεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο της Stoiximan GBL. Η παρουσία του αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Αναδιοργάνωση στην ΚΕΔ και νέο μοντέλο αξιολόγησης

Παράλληλα με τη μείωση του αριθμού των διαιτητών, βρίσκεται επί τάπητος και η αναδιοργάνωση της ΚΕΔ, τόσο σε επίπεδο προσώπων όσο και στον τρόπο εκπαίδευσης και αξιολόγησης. Στο νέο μοντέλο ιδιαίτερη σημασία θα έχει και ο ρόλος του υπερπαρατηρητή, με στόχο την καλύτερη λειτουργία του εκπαιδευτικού προσανατολισμού αλλά και της διαδικασίας παρατήρησης. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι παρατηρήσεις αποτελούν βασικό κομμάτι στη διαμόρφωση του ranking των Ελλήνων διαιτητών. Η σημερινή πενταμελής ΚΕΔ αποτελείται από τους Κουκουλεκίδη, Μπήτη, Μαχαιριανάκη, Αργυρού και Πηλοΐδη. Ωστόσο, όλα παραμένουν ανοικτά ενόψει της νέας σεζόν και δεν μπορεί να αποκλειστεί αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής.

Τι θα γίνει με τους άνω των 50

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η περίπτωση των τριών διαιτητών που βρίσκονται άνω των 50 ετών: Πέτρος Παπαπέτρου, Γιώργος Κατραχούρας και Γιώργος Θεονάς. Για τους τρεις έμπειρους ρέφερι, το τοπίο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ως προς τη συνέχιση της παρουσίας τους στους αγώνες της Stoiximan GBL. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι πιθανότητες να συνεχίσουν να βρίσκονται στα γήπεδα της κορυφαίας κατηγορίας είναι αυξημένες. Έτσι, παρά τη μεγάλη μείωση του αριθμού των διαιτητών, η ΚΕΔ φαίνεται πως θέλει να διατηρήσει στο νέο γκρουπ και σημαντικές δόσεις εμπειρίας.