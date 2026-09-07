Ηρακλής: Μικρή κάκωση ο Λεκιού – Ξεκίνησε ήδη θεραπείες
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O Τζέιλεν Λεκιού υπέστη μικρή κάκωση στο χθεσινό φιλικό του Ηρακλή με την ΑΕΚ Λάρνακας και ξεκίνησε ήδη θεραπείες για την επιστροφή του στις υποχρεώσεις της ομάδας.
O Τζέιλεν Λεκιού υπέστη μικρή κάκωση στον πρόσθιο αστραγαλοπερονιαίο σύνδεσμο στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι του «Γηραιού» με την ΑΕΚ Λάρνακας.
Ο Αμερικάνος σούτινγκ γκαρντ του Ηρακλή έχει ξεκινήσει ήδη θεραπείες, ώστε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στις υποχρεώσεις της ομάδας και να τεθεί και πάλι στη διάθεση του Ζόραν Λούκιτς.
@Photo credits: eurokinissi
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