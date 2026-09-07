O Τζέιλεν Λεκιού υπέστη μικρή κάκωση στο χθεσινό φιλικό του Ηρακλή με την ΑΕΚ Λάρνακας και ξεκίνησε ήδη θεραπείες για την επιστροφή του στις υποχρεώσεις της ομάδας.

O Τζέιλεν Λεκιού υπέστη μικρή κάκωση στον πρόσθιο αστραγαλοπερονιαίο σύνδεσμο στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι του «Γηραιού» με την ΑΕΚ Λάρνακας.

Ο Αμερικάνος σούτινγκ γκαρντ του Ηρακλή έχει ξεκινήσει ήδη θεραπείες, ώστε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στις υποχρεώσεις της ομάδας και να τεθεί και πάλι στη διάθεση του Ζόραν Λούκιτς.