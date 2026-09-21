Ηρακλής: Παρουσίασε την τρίτη φανέλα για τη νέα σεζόν ο Γηραιός
Τρίτη φανέλα με αύρα... Θεσσαλονίκης για τον Ηρακλή! Ο Γηραιός δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X την τρίτη εμφάνιση ενόψει της νέας σεζόν.
Μετά τα αποκαλυπτήρια της εντός και της εκτός έδρας εμφάνισης, οι Κυανόλευκοι έδωσαν στη δημοσιότητα και την τρίτη εμφάνιση του συλλόγου, στην οποία κυριαρχεί το λευκό με τις γαλάζιες αποχρώσεις. «Η πόλη τη φόρεσε πρώτη», ήταν το μήνυμα που συνόδευσε τη δημοσίευση του οργανισμού της συμπρωτεύουσας.
Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Ηρακλής:
Η πόλη τη φόρεσε πρώτη 🔵⚪️— IRAKLIS BC (@IraklisBc) September 21, 2026
𝗢𝘂𝗿 𝗻𝗲𝘄 𝘁𝗵𝗶𝗿𝗱 𝗝𝗲𝗿𝘀𝗲𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲-𝟮𝟳 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗶𝘀 𝗵𝗲𝗿𝗲.💙
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