Η ΚΑΕ Ηρακλής δημοσίευσε φωτογραφίες της τρίτης φανέλας της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Τρίτη φανέλα με αύρα... Θεσσαλονίκης για τον Ηρακλή! Ο Γηραιός δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X την τρίτη εμφάνιση ενόψει της νέας σεζόν.

Μετά τα αποκαλυπτήρια της εντός και της εκτός έδρας εμφάνισης, οι Κυανόλευκοι έδωσαν στη δημοσιότητα και την τρίτη εμφάνιση του συλλόγου, στην οποία κυριαρχεί το λευκό με τις γαλάζιες αποχρώσεις. «Η πόλη τη φόρεσε πρώτη», ήταν το μήνυμα που συνόδευσε τη δημοσίευση του οργανισμού της συμπρωτεύουσας.

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Ηρακλής: