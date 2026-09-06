Ο Ηρακλής του Ζόραν Λούκιτς επιβλήθηκε τις ΑΕΚ Λάρνακας με 89-73 και έκανε το 3/3 στα φιλικά με την υποστήριξη των φιλάθλων του στο «Ιβανώφειο».

Πιστοποίησε την υπεροχή του και λύγισε την ΑΕΚ Λάρνακας μπροστά στους φιλάθλους του ο Γηραιός! Ο Ηρακλής επικράτησε της με 89-73 στο «Ιβανώφειο» και πέτυχε την τρίτη του διαδοχική νίκη στα φιλικά προετοιμασίας.

Ο Ζόραν Λούκιτς δοκίμασε και πάλι διαφορετικά πρόσωπα και σχήματα και είδε το σύνολο του να ανταποκρίνεται μετά τα δύο επιτυχή αποτελέσματα κόντρα σε Άρη στο Παλέ (72-62) και Μπασκίμι (72-59) και πάλι στην έδρα του αλλά σε φιλικό κεκλεισμένων των θυρών.