Ηρακλής - ΑΕΚ Λάρνακας 89-73: Έκανε τα 3/3 στα φιλικά ο Γηραιός

Γιώργος Σακελλάρης
Ηρακλής - ΑΕΚ Λάρνακας 89-73: Έκανε τα 3/3 στα φιλικά ο Γηραιός

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ηρακλής του Ζόραν Λούκιτς επιβλήθηκε τις ΑΕΚ Λάρνακας με 89-73 και έκανε το 3/3 στα φιλικά με την υποστήριξη των φιλάθλων του στο «Ιβανώφειο».

Πιστοποίησε την υπεροχή του και λύγισε την ΑΕΚ Λάρνακας μπροστά στους φιλάθλους του ο Γηραιός! Ο Ηρακλής επικράτησε της με 89-73 στο «Ιβανώφειο» και πέτυχε την τρίτη του διαδοχική νίκη στα φιλικά προετοιμασίας.

Ο Ζόραν Λούκιτς δοκίμασε και πάλι διαφορετικά πρόσωπα και σχήματα και είδε το σύνολο του να ανταποκρίνεται μετά τα δύο επιτυχή αποτελέσματα κόντρα σε Άρη στο Παλέ (72-62) και Μπασκίμι (72-59) και πάλι στην έδρα του αλλά σε φιλικό κεκλεισμένων των θυρών.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα