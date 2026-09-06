Ηρακλής - ΑΕΚ Λάρνακας 89-73: Έκανε τα 3/3 στα φιλικά ο Γηραιός
Πιστοποίησε την υπεροχή του και λύγισε την ΑΕΚ Λάρνακας μπροστά στους φιλάθλους του ο Γηραιός! Ο Ηρακλής επικράτησε της με 89-73 στο «Ιβανώφειο» και πέτυχε την τρίτη του διαδοχική νίκη στα φιλικά προετοιμασίας.
Ο Ζόραν Λούκιτς δοκίμασε και πάλι διαφορετικά πρόσωπα και σχήματα και είδε το σύνολο του να ανταποκρίνεται μετά τα δύο επιτυχή αποτελέσματα κόντρα σε Άρη στο Παλέ (72-62) και Μπασκίμι (72-59) και πάλι στην έδρα του αλλά σε φιλικό κεκλεισμένων των θυρών.
Final Score 🔵⚪️#iraklisbc - #aeklarnacabc 89-73#FriendlyGame #iraklisbc #BluePower pic.twitter.com/S1szydVSn8— IRAKLIS BC (@IraklisBc) September 6, 2026
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