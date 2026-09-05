Ο Ηρακλής έκανε το 2/2 στα φιλικά προετοιμασίας, καθώς επιβλήθηκε με 72-59 της Μπασκίμι σε ματς κεκλεισμένων των θυρών στο Ιβανώφειο.

Έκανε το 2/2 στα φιλικά ο Γηραιός! Ο Ηρακλής του Ζόραν Λούκιτς επικράτησε 72-59 της Μπασκίμι σε ένα ματς κεκλεισμένων των θυρών στο «Ιβανώφειο». Ο Γηραιός έδειξε και πάλι καλό πρόσωπο όπως και κόντρα στον Άρη, τον οποίο νίκησε με 72-62 στο Παλέ.

Στο σημερινό (05/09) παιχνίδι, οι Θεσσαλονικείς δοκίμασαν αρκετά καινούρια πράγματα απέναντι στην ομάδα του Κοσόβου και πλέον ετοιμάζεται για το τρίτο του φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας -αυτή τη φορά με παρουσία κόσμου- σε μια αναμέτρηση που θα αποτελέσει τα “αποκαλυπτήρια” των Κυανόλευκων μπροστά στο κοινό τους.