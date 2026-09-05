Άρης: Πρίντεζης, Σπανούλης, Ζήσης και πάλι μαζί στα γραφεία της ομάδας
Ο Γιώργος Πρίντεζης αποφάσισε να επισκεφθεί το Αλεξάνδρειο και να συναντηθεί με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση στα γραφεία της ΚΑΕ Άρης, όπου είχαν την ευκαιρία να τα πουν.
Οι τρεις φίλοι ανήρτησαν και φωτογραφία στα social media από τη συνάντηση... κορυφής μεταφέροντας στους θαυμαστές τους ένα νοσταλγικό άρωμα από τα παλιά!
Ο παλαίμαχος φόργουορντ βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και πέρασε από το «Nick Galis Hall», όπου συναντήθηκε με τον προπονητή του Άρη και τον GM των «κιτρινόμαυρων». Μια παρέα που έχει μοιραστεί πολλά μέσα στα χρόνια, τόσο σε επίπεδο συλλόγων όσο και με την Εθνική ομάδα.
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