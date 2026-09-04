ΑΕΚ: Το ταξίδι στην Πόλη και τα φιλικά

Η ΑΕΚ θα ταξιδέψει και θα αγωνιστεί αυθημερόν (04/09) στην Κωνσταντινούπολη στο πρώτο της δυνατό φιλικό τεστ απέναντι στην Τράμπζονσπορ (19:00).

Ταξιδεύει και πιάνει την ίδια ημέρα... δουλειά η ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα! Η Ένωση θα ταξιδέψει για την Πόλη την Παρασκευή (04/09) και θα κοντραριστεί στις 19:00 με την Τράμπζονσπορ στην πρώτη της δυνατή φιλική αναμέτρηση ενόψει της νέας σεζόν.

Μετά το «οικογενειακό» γεύμα συσπείρωσης για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 ο Δικέφαλος Αετός ζεσταίνει τις... μηχανές του για τη νέα απαιτητική σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο πολύπειρος κόουτς των Κιτρινόμαυρων θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα σχήματα και «plays» ούτως ώστε να δει την ετοιμότητα των παλιών αλλά και των νέων παικτών του.

Απόντες θα είναι οι Φλιώνης, Μπράουν και Φίζελ, οι οποίοι είναι τραυματίες και θα παραμείνουν στην Αθήνα για θεραπείες, ούτως ώστε να επιταχύνουν για τις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας.

Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί σήμερα (04/09, 19:00) απέναντι στην ομάδα της Τραπεζούντας και αύριο (05/09) κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Αναντολού Εφές - Ερόκσπορ (16:30 ή 19:00).