Ο μπασκετικός Ηρακλής επισκέφθηκε σήμερα (06/09) το περίπτερο της ΠΑΕ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η ΚΑΕ Ηρακλής με επικεφαλής τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, κύριο Γιώργο Πανταζόπουλο και όλο το μπασκετικό τμήμα συσπειρωμένο επισκέφθηκε το περίπτερο της ΠΑΕ στη ΔΕΘ, σήμερα το μεσημέρι (06/09).

Οι παίκτες, το προπονητικό επιτελείο και όλα τα μέλη του Γηραιού φωτογραφήθηκαν και υπέγραψαν αυτόγραφα, ενώ κάποιοι αθλητές της ομάδας του Ζόραν Λούκιτς επιχείρησαν να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους με τη «στρογγυλή θεά».