Ηρακλής: Μαζί με την ΠΑΕ το μπασκετικό τμήμα στο περίπτερο της ΔΕΘ
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Ο μπασκετικός Ηρακλής επισκέφθηκε σήμερα (06/09) το περίπτερο της ΠΑΕ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Η ΚΑΕ Ηρακλής με επικεφαλής τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, κύριο Γιώργο Πανταζόπουλο και όλο το μπασκετικό τμήμα συσπειρωμένο επισκέφθηκε το περίπτερο της ΠΑΕ στη ΔΕΘ, σήμερα το μεσημέρι (06/09).
Οι παίκτες, το προπονητικό επιτελείο και όλα τα μέλη του Γηραιού φωτογραφήθηκαν και υπέγραψαν αυτόγραφα, ενώ κάποιοι αθλητές της ομάδας του Ζόραν Λούκιτς επιχείρησαν να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους με τη «στρογγυλή θεά».
@Photo credits: Iraklis BC/FACEBOOK
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