H έκπληξη στον Καλάθη στην Ιταλία
Ένα ζευγάρι, φίλοι του μπάσκετ από την περιοχή, περίμεναν από έξω, προκειμένου να τον δουν από κοντά και να τους υπογράψει δύο φανέλες του από την Εθνική ομάδα.
Ο Καλάθης δεν τους χάλασε το χατίρι φυσικά, φωτογραφήθηκε μαζί τους και έβαλε την υπογραφή του στις φανέλες, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να μοιράζεται το στιγμιότυπο μέσω social media.
A surprise for Nick Calathes from two Italian fans this morning at the Udine, PalaCarnera 🇬🇷🏀 pic.twitter.com/191Mg0xgKI— PAOK BC (@PAOKbasketball) September 5, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.