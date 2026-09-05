H έκπληξη στον Καλάθη στην Ιταλία

H έκπληξη στον Καλάθη στην Ιταλία

Ρεπορτάζ:  Νίκος Μοσχοβίτης
H έκπληξη στον Καλάθη στην Ιταλία

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Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο Ούντινε, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει απόψε την ομώνυμη ομάδα (21:30) και μετά το πρωινό πρόγραμμα, μία έκπληξη περίμενε τον Νικ Καλάθη.

Ένα ζευγάρι, φίλοι του μπάσκετ από την περιοχή, περίμεναν από έξω, προκειμένου να τον δουν από κοντά και να τους υπογράψει δύο φανέλες του από την Εθνική ομάδα.

Ο Καλάθης δεν τους χάλασε το χατίρι φυσικά, φωτογραφήθηκε μαζί τους και έβαλε την υπογραφή του στις φανέλες, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να μοιράζεται το στιγμιότυπο μέσω social media.

     

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