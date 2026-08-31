Γκρέι: «Προπονητής-θρύλος ο Τρινκιέρι»
Με τον Μητρου-Λονγκ να ξεχωρίζει και το 16χρονο Χαραλαμπίδη να παίρνει χρόνο, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη με 90-71 του Βίκου Ιωαννίνων στο φιλικό, ενώ τραυματίστηκε ο Ταϊρί.
Ο Ραϊκουάν Γκρέι μίλησε μετά το το τέλος του ματς και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Τρινκιέρι
Αρχικά είπε: «Παρά το γεγονός ότι ήταν ένα παιχνίδι προετοιμασίας είναι σημαντικό που κερδίσαμε, καθώς και ο τρόπος που αγωνιστήκαμε τόσο σήμερα όσο και στα προηγούμενα παιχνίδια. Προφανώς ακόμα προσπαθούμε να κτίσουμε χημεία. Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο».
Για την προσαρμογή στη φιλοσοφία του Τρινκιέρι: «Eίναι μία καινούρια ομάδα και για μένα παρότι ήμουν εδω. Η περίοδος προσαρμογής κυλάει με πολύ όμορφο τρόπο. Είναι σημαντικό ο τρόπος που μας προετοιμάζουν οι προπονητές μας.
Ο Κοουτς Τρινκιέρι είναι πολύ έξυπνος, πολύ εποικοδομητικός και μας προετοιμάζει με τον καλύτερο τρόπο. Θα τον χαρακτήριζα προπονητή-θρύλο και μόνο θετικά πράγματα μπορεί να μας δώσει».
Για τη θέση του στο γήπεδο: «Eίμαι ένας αθλητικός παίκτης και ένας παίκτης που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, θα με δείτε περισσότερο με την μπάλα αλλά και σε όλα τα σημεία του γηπέδου».
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