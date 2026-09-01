Κοσμοσυρροή αναμένεται την Τετάρτη (2/9) στο Παλέ με την ενσωμάτωση των διεθνών στην προετοιμασία του Άρη και αυτή θα συνεχιστεί υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη.

Οι δύο πρώτες εβδομάδες προετοιμασίας των «κίτρινων» ωφέλησαν περισσότερο στην ενσωμάτωση των ξένων παικτών – όπως οι Ρόμπινσον Ερλ, Λιντέλ και Μόργκαν – στο περιβάλλον της ομάδας. Το ουσιαστικό μέρος της προετοιμασίας θα ξεκινήσει από την Τετάρτη (2/9) με την επιστροφή και «απορρόφηση» των διεθνών παικτών και από τη στιγμή που οι προπονήσεις θα γίνουν υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Αν όχι στην αυριανή προπόνηση, το αργότερο την Πέμπτη (3/9) προβλέπεται η ενσωμάτωση και του Θανάση Αντετοκούνμπο καθώς το μόνο που απομένει (… καιρό τώρα) με τον 34χρονο φόργουορντ είναι η επισημοποίηση της συμφωνίας.

Το θετικό με τους διεθνείς είναι ότι δεν θα ξεκινήσουν από μηδενική βάση καθώς πλην των προπονήσεων και των αγώνων που έδωσαν με τα εθνικά συγκροτήματα, προηγήθηκε διάστημα ατομικών προπονήσεων. Για παράδειγμα, ο Νένο Ντιμιτρίγεβιτς έδειξε ότι έρχεται σε εξαιρετική κατάσταση αφού στον τελευταίο επίσημο αγώνα της Βόρειας Μακεδονίας σημείωσε triple double με 14 πόντους, 14 ριμπάουντ και έντεκα ασίστ στη νίκη επί της Αυστρίας για την προκριματική φάση του Eurobasket (2029).

Ο Κεμ Μπιρτς διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις δύο νίκες που σημείωσε ο Καναδάς επί των Παναμά και Αργεντινής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου (2027). Στο επιβλητικό 66-86 επί του Παναμά ολοκλήρωσε τον αγώνας με έξι πόντους και οκτώ ριμπάουντ ενώ στην κρίσιμη νίκη της εθνικής ομάδας της χώρας του επί των Αργεντίνων, δεν διακρίθηκε μεν στη στατιστική αλλά έκανε τη δουλειά που ξέρει πολύ καλά για τους συμπαίκτες του, γι’ αυτόν τον λόγο έμεινε στο παρκέ για 21 λεπτά.

Πέραν των διεθνών, ο Βασίλης Σπανούλης μετρά αντίστροφα και για τις επιστροφές των τραυματιών. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αγωνίστηκε κανονικά απέναντι στους Ισπανούς, συνεπώς θα προπονηθεί σε full ρυθμούς. Ο Άνταμ Μοκόκα θα μείνει εκτός έως τα τέλη αυτής της εβδομάδας, προβλέπεται όμως να μπει σε ατομικό πρόγραμμα από την επόμενη καθώς ο Βασίλης Τανούλης θα χρειαστεί κι άλλο χρόνο.

Το επόμενο τεστ προετοιμασίας για τους «κίτρινους» είναι αυτό απέναντι στον Βίκο Φάλκονς (6/9). Στη συνέχεια θα πάρει μέρος στο τουρνουά της Κύπρου (11-13/9) όπου θα αντιμετωπίσει τις Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα. Μάλιστα με τον τελευταίο θα «ανταμώσει» και στις 18 του μήνα στο Βελιγράδι. Ο κύκλος των φιλικών αναμετρήσεων θα κλείσει με τη συμμετοχή στο τουρνουά «Μαυροσκούφεια» και τις αναμετρήσεις απέναντι σε Ηρακλή (20/9) και Μπαχτσέσεχιρ (22/9).