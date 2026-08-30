Αλεξάντερ: «Απολαμβάνω την προπόνηση με Τρινκιέρι, σαν καλλιτέχνης»

Ο Κάιλ Αλεξάντερ μίλησε για τον ΠΑΟΚ, την ικανότητα στην άμυνα και τον Τρινκιέρι.

O ΠΑΟΚ βρίσκεται στο Μέτσοβο που κάνει την προετοιμασία του και μετά τον Μπριν Ταϊρί, στην κάμερα της ομάδας της Θεσσαλονίκης... αποκαλύφθηκε και ο Κάιλ Αλεξάντερ που θα δώσει λύσεις φέτος στη frontline.

Αναλυτικά

Για το πως ξεκίνησε το μπάσκετ: «Η μεγαλύτερη αδερφή μου έπαιζε στο Suracuse, είναι θρύλος. Απέσυραν τη φανέλα της. Ο πατέρας μου έπαιζε στο Niagara και έχει πετύχει πάνω από 1000 πόντους. Είναι θρύλος εκεί. Άργησα να ξεκινήσω και δεν ξεκίνησα μέχρι τα 16 μου. Ο πατέρας μου με έβαλε στο μπάσκετ.

Για το αν ο πατέρας του είχε συμπαίκτη που έγινε Euroleague legend: «O Aρλάουκας, έπαιζε με τον Αρλάουκας που είναι θρύλος στην Ευρώπη.

Τι θα έκανε αν δεν ήταν μπασκετμπολίστας: «Δεν νομίζω να ασχολούμουν με αθλητισμό. Θα ήμουν επιχειρηματίας ή θα δούλευα σε κάτι σχετικό με την τηλεόραση και την παραγωγή ταινιών. Αυτό ήθελα να σπουδάδω».

Για τη φωνή του: «Έχω βαθιά φωνή. Δεν μου έχουν πει πως έχει πρόσωπο για τηλεόραση, αλλά μου έχουν πει πως έχω φωνή για ραδιόφωνο. Έχω κάνει μαθήματα φωνητικής υποκριτικής. Έχω κάνει πράγματα για το youtube μου, αλλά θέλω να ασχοληθώ περισσότερο.

Για το πως νιώθει όταν κάνει μπλοκ: «Σαν ψηλός είσαι η πρώτη και η τελευταία γραμμή της άμυνας. Ανάλογα με την αμυντική τακτική. Υπέροχο όταν κάνω τάπα, προστατεύω το καλάθι και τους συμπαίκτες μου. Δεν είμαι ο πιο αθλητικός παίκτης αλλά έχω καλo timing. Υπάρχει τέχνη στο να κάνεις τάπα. Μαρκάρω από το 1 μέχρι το 5. Πρέπει να κινείς σωστά τα πόδια σου. Το timing η ταχύτητα των χεριών.

Για τη σεζόν που έρχεται στον ΠΑΟΚ: «Είμαι ενθουσιασμένος, έχουμε καλή ομάδα και μου αρέσει που γνωρίζω αυτά τα παιδιά. Όλοι είναι προσγειωμένοι. Όταν αγωνίζονται τ αδίνουν όλα, ανυπομονώ να μπω στη μάχη μαζί τους».

Για τον Τρινκιέρι: «Φοβερός, απολαμβάνω το να προπονούμαι υπό τις οδηγίες του. Σαν καλλιτέχνης με κάποια πράγματα που λέει και τον τρόπο που μιλάει. Οραματίζεται το παιχνίδι με όμορφο τρόπο. Χαίρομαι που θα είναι ο προπονητής μας.

Για το κρυφό ταλέντο: Μπορεί να τραγουδήσω αλλά δεν θα ακούσετε τίποτα σήμερα. Μαγειρεύω καλά,. στο Μαϊάμι είχα εγκλωβιστεί 3 μήνες σε καραντίνα.

Για την πιο διάσημη επαφή του: «Τζαμάλ Μάρεϊ και Τζ. Κόοουλ. Στην καρδιά μου, ο Ιησούς Χριστός».

Για τον Τζαμάλ Μάρεϊ: «Είναι καλος σε όλα, ειδικά όταν ανταγωνίζεσαι τους φίλους και τα αδέρφια σου. Είναι φυσικό ταλέντο στον συγχρονισμό χεριού-ματιου. Σε αθλήματα όπως το πινγκ πονγκ, ε΄ίναι καλός σε όλα, είναι εκνευριστικό.

Για τον παίκτη που μιλάει περισσότερο στην ομάδα, απάντησε πως είναι ο Ταϊρί.