Ταϊρί: «Σταμάτησα το ποδόσφαιρο για να ασχοληθώ πιο σοβαρά με το μπάσκετ»

Ο Μπριν Ταϊρί μίλησε για τον ΠΑΟΚ από το Μέτσοβο που βρίσκεται η ομάδα για την προετοιμασία της.

O ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί με το Περιστέρι σε φιλικό αγώνα (29/08, 13:00) στο Μέτσοβο, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν την προετοιμασία τους. Ο Μπριν Ταϊρί μίλησε στην κάμερα της ομάδας της Θεσσαλονίκης και έδειξε την ανυπομονησία του για τη νέα σεζόν.

«Γεια σας, είμαι ο Μπριν Ταϊρί. Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ»

Τι σημαίνει να εκπροσωπείς τον ΠΑΟΚ;

«Σημαίνει πολλά για εμένα που επιστρέφω για να εκπροσωπήσω τον ΠΑΟΚ για δεύτερη πλέον χρονιά. Είμαι ενθουσιασμένος και για να είμαι ειλικρινής θα είναι μία πρόκληση, αλλά είμαστε έτοιμοι για αυτή. Όπως είπα είμαι ενθουσιασμένος”.

Φαίνεσαι σαν να ανυπομονείς να ξεκινήσει η νέα σεζόν

“Ναι. Εννοώ, το μπάσκετ είναι αυτό που αγαπώ να κάνω. Φυσικά είναι η δουλειά μου και το πάθος μου. Οπότε όταν ξεκινάει η σεζόν είναι η καλύτερη περίοδος της χρονιάς για εμένα. Προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και φυσικά να κερδίσουμε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε”.

Ασχολήθηκες με κάποιο άλλο άθλημα εκτός από το μπάσκετ;

“Μου αρέσει πολύ να παίζω γκολφ. Παίζω γκολφ όλο το καλοκαίρι. Ναι, έπαιζα ποδόσφαιρο όταν ήμουν μικρός. Σταμάτησα για να αρχίσω να ασχολούμαι πολύ πιο σοβαρά με το μπάσκετ. Αλλά αγαπώ το μπάσκετ και αγαπώ τη δουλειά μου”.

Πώς νιώθεις εδώ στα βουνά;

«Είναι πανέμορφα. Από άποψη τοπίου, είναι ένα από τα ομορφότερα μέρη που έχω δει ποτέ. Είναι επίσης μία ευκαιρία για εμάς να έρθουμε πιο κοντά ως ομάδα, να γνωρίσουμε όλα τα νέα παιδιά και να αρχίσουμε να νιώθουμε πραγματικά άνετα ο ένας με τον άλλον. Έτσι, μπορούμε να εξελιχθούμε και να γίνουμε πραγματικά ομάδα».

Τι σου λείπει περισσότερο από την ομάδα, κατά τη διάρκεια της off-season;

«Σίγουρα, οι φίλαθλοι. Η ενέργεια μέσα στο γήπεδο μου έχει λείψε πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας δίνουν οι φίλαθλοι, ειδικά όταν παίζουμε στην έδρας μας, αλλά ακόμη κι όταν ταξιδεύουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα ή σε άλλες χώρες έρχονται και μας στηρίζουν. Οπότε αυτό είναι μάλλον που μου έχει λείψει περισσότερο».

Ίσως κάτι που έχεις ακούσει από τους φιλάθλους;

«Μου έφτιαξαν ένα τραγούδι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλο να το τραγουδήσω, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά έχει κάτι να κάνει με το “Ταϊρί, Ταϊρί” και ό,τι ακολουθεί μετά. Αλλά μέχρι εκεί ξέρω».

Έχεις κάποιο κρυφό ταλέντο;

«Παίζω αρκετά καλά κιθάρα. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το κρυφό μου ταλέντο που δεν γνωρίζει σχεδόν κανείς. Κλασική; Ναι. Ακουστική κιθάρα. Είμαι και DJ. DJ Skee. Αν κάποιος χρειάζεται DJ για κάποια εκδήλωση του, ξέρετε πάρτε με τηλέφωνο».

Μπορείς να μας πεις κάτι στα ελληνικά;

«Καλημέρα. Μέχρι εκεί ξέρω».