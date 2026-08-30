Έτοιμος για το τρίτο τεστ ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την παρουσία του στο Μέτσοβο, με το τρίτο φιλικό της προετοιμασίας του, στο οποίο θα αντιμετωπίσει αύριο (31/8, 13:30) τους Βίκος Falcons.

O ΠΑΟΚ επικράτησε του Περιστερίου με 84-82 χθες στο κλειστό γυμναστήριο του Μετσόβου, σε ένα παιχνίδι που επέστρεψε από μακροχρονία απουσία ο Χουγκάζ, αλλά και ο Περσίδης που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική, ενώ έλειψαν για λόγους αποφόρτισης Φόστερ και Ομορούγι καθώς βέβαια και οι διεθνείς Όσμαν, Καλάθης, Μπαζίνας.

Οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι βρέθηκαν και σήμερα στο γήπεδο, ενώ αύριο στις 13:30, θα τεθούν αντιμέτωποι με τους Βίκος Falcons, στο τρίτο φιλικό της προετοιμασίας, το οποίο θα είναι ανοιχτό.

Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την παρουσία του στο Μέτσοβο αύριο, ενώ ακολουθεί στις 5-6 Σεπτεμβρίου το τουρνουά στο Ούντινε της Ιταλίας.