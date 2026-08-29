Ο Νόα Φραϊντέλ έφτασε στην Αθήνα το Σάββατο (29/08) για λογαριασμό του Περιστερίου.

Οι αφίξεις συνεχίζονται για το Περιστέρι ενόψει της νέας σεζόν! Ο Νόα Φραϊντέλ προσγειώθηκε στο Ελ. Βενιζέλος και θα ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ του Βασίλη Ξανθόπουλου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Ο Νόα Φραϊντέλ έφτασε το πρωΐ του Σαββάτου (29/8) στην Αθήνα για το Περιστέρι. Ο 26χρονος γκαρντ θα ενισχύσει με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή της ομάδας στις υποχρεώσεις της.

Ο Νόα Φραϊντέλ αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Βασίλη Ξανθόπουλου από τη Δευτέρα (31/8), οπότε και οι προπονήσεις της ομάδας θα συνεχιστούν ξανά από το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», μετά την επιστροφή των «κυανοκιτρίνων» από τα Γιάννενα, όπου πραγματοποιήθηκε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας».