Περιστέρι: Αφίχθη στην Αθήνα ο Φραϊντέλ
Οι αφίξεις συνεχίζονται για το Περιστέρι ενόψει της νέας σεζόν! Ο Νόα Φραϊντέλ προσγειώθηκε στο Ελ. Βενιζέλος και θα ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ του Βασίλη Ξανθόπουλου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:
«Ο Νόα Φραϊντέλ έφτασε το πρωΐ του Σαββάτου (29/8) στην Αθήνα για το Περιστέρι. Ο 26χρονος γκαρντ θα ενισχύσει με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή της ομάδας στις υποχρεώσεις της.
Ο Νόα Φραϊντέλ αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Βασίλη Ξανθόπουλου από τη Δευτέρα (31/8), οπότε και οι προπονήσεις της ομάδας θα συνεχιστούν ξανά από το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», μετά την επιστροφή των «κυανοκιτρίνων» από τα Γιάννενα, όπου πραγματοποιήθηκε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας».
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