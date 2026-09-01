Στα 39 του χρόνια, ο Νόρντιν Άμραμπατ επέστρεψε στην Ολλανδία για λογαριασμό της Ουτρέχτης.

Τι κι αν οδεύει ολοταχώς για τα 40 του χρόνια; Ο Νόρντιν Άμραμπατ παραμένει ενεργός και επιστρέφει στο υψηλό επίπεδο, υπογράφοντας συμβόλαιο με την Ουτρέχτη!

Ο μπαρουτοκαπνισμένος μεσοεπιθετικός είχε μείνει χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από τη Βιντάντ το καλοκαίρι και, αφού προπονήθηκε για δύο εβδομάδες με την ομάδα του Βασίλη Μπάρκα, έγινε ποδοσφαιριστής του ολλανδικού κλαμπ, έχοντας αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις.

Η Ουτρέχτη θα αποτελέσει τον 13ο προορισμό του Άμραμπατ στην τεράστια καριέρα του, καθώς έχει παίξει, εκτός φυσικά της ΑΕΚ, και σε Αλμίρε Σίτι, Φένλο, Αϊντχόφεν, Καϊσέρισπορ, Γαλατάσαραϊ, Μάλαγα, Γουότφορντ, Λεγανές, Αλ Νασρ, Χαλ και εσχάωτς Βιντάντ.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι επαφές με την Ουτρέχτη έγιναν μέσω του αδερφού του, Σοφιάν, ο οποίος είχε ξεκινήσει εκεί την καριέρα του.