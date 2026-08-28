O Λάντερς Νόλεϊ έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ και ετοιμάζεται να μπει σε ρυθμούς προπονήσεων.

Η Βασίλισσα ανακοίνωσε στις 6 Αυγούστου τον πρώην παίκτη του Άρη, Λάντερς Νόλεϊ που έρχεται να δώσει λύσεις στην περιφέρεια της και να προσφέρει σημαντικές βοήθειες στη θέση του small forward. Μαζί με τον Μπάρτλεϊ συνθέτουν ένα ισχυρό δίδυμο στον τομέα του σκοραρίσματος στην περιφέρεια, αφού ο Φρανκ θα παίζει στο «2» και ο Λάντερς στο «3».

Ο Νόλεϊ έφτασε στην Ελλάδα και το Ελ.Βενιζέλος το πρωί της Παρασκευής και ετοιμάζεται να μπει σε ρυθμούς προπονήσεων με την Ένωση. Είχε πάρει άδεια από την ομάδα και έχασε τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας.

Ο παίκτης θα κάνει τις καθιερωμένες εξετάσεις και θα πάρει μέρος στην πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα της ΑΕΚ. Τη σεζόν που πέρασε, ήταν στην κορυφαία πεντάδα του γαλλικού πρωταθλήματος.

Στη Νανσί μέτρησε 19,5 πόντους, 4.5 ασίστ, 4 ριμπάουντ, ενώ αγωνίστηκε και στην τελική φάση του Πρωταθλήματος Συρίας, με την Αλ Ιτιχάντ Αλί, όπου είχε μ.ό. 21,5 πόντους, 5,9 ριμπάουντ, 3,4 ασίστ.