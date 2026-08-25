Ο Γιώργος Τσαλμπούρης έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση του από την ΑΕΚ.

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με την ΑΕΚ και την επιστροφή του στο «δικέφαλο» ο Γιώργος Τσαλμπούρης δεν έκρυβε την ικανοποίηση του, που θα φορέσει ξανά τη, «κιτρινόμαυρη» φανέλα.

«Έρχομαι σ’ ένα οικείο περιβάλλον. Δεν τίθεται θέμα προσαρμογής για εμένα. Στην ΑΕΚ μεγάλωσα μπασκετικά. Εδώ έκανα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα», δήλωσε ο Γιώργος Τσαλμπούρης για την επιστροφή του.

Ο έμπειρος φόργουορντ/σέντερ συμπλήρωσε: «Ξέρετε, πόσο σημαντικό είναι να έρχομαι και να βλέπω αρκετά γνωστές φυσιογνωμίες ξανά; Ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκα κάποτε στιγμές. Όπως είναι πάνω απ’ όλους ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα. Όπως είναι ο Μίλος (Σάκοτα). Όπως είναι ο «Φάντομ» (ο φροντιστής). Όπως είναι ο Ηλίας (Κέκος), που πλέον έχει το πόστο του Τιμ Μάνατζερ. Όπως είναι ο Κατσίβελης από πλευράς παικτών. Νιώθω, ότι είναι όλα ίδια. Μόνο το Γήπεδο άλλαξε. Και οφείλω να πω, ότι η Διοίκηση έχει φτιάξει ένα Γήπεδο-στολίδι».

Για τους στόχους της ομάδας, ο Τσαλμπούρης δήλωσε: «Η πορεία της ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια καθορίζει και τον πήχη των φιλοδοξιών μας. Είναι μία ομάδα, που βρίσκεται σταθερά σε Φάιναλ Φορ σ’ Ελλάδα και Ευρώπη. Γνωρίζω καλά, ότι η χρονιά, που ακολουθεί, φέρνει μαζί της και πολλές προκλήσεις. Η ΑΕΚ, η ομάδα, που κατάφερε ν’ αμφισβητήσει το «δίπολο την περίοδο 2015-2020, κατακτώντας τρόπαια, θα έχει ν’ αντιμετωπίσει πλέον ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στόχος μας είναι να σταθεροποιηθούμε στα ψηλά και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, και ειδικά στο BCL που είναι ο μεγάλος στόχος».

