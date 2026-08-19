Η Μύκονος πραγματοποίησε την πρώτη της συγκέντρωση και προπόνηση ενόψει της σεζόν 2026-27.

Η Μύκονος ζεσταίνει τις... μηχανές της ενόψει της σεζόν 2026-27! Η ομάδα του «Νησιού των Ανέμων» πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση ενόψει της σεζόν 2026-27, με την παρουσία του προπονητή Βαγγέλη Ζιάγκου, του προπονητικού επιτελείου και της πλειάδας των παικτών της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Η Μύκονος μπήκε σε ρυθμούς της νέας αγωνιστικής περιόδου, πραγματοποιώντας την πρώτη συγκέντρωση και την πρώτη της προπόνηση ενόψει της σεζόν 2026-27.

Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Αθήνα, με τον Βαγγέλη Ζιάγκο και τους άμεσους συνεργάτες του στο προπονητικό επιτελείο, Βαγγέλη Τσεπέλη και Παναγιώτη Χατζηελευθερίου, να δίνουν το σύνθημα για την έναρξη μιας σεζόν με νέες και ιδιαίτερα σημαντικές προκλήσεις. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύνολο που θα συνεχίσει να υπηρετεί τη φιλοσοφία και τις αρχές της Μυκόνου.

Στην πρώτη προπόνηση βρέθηκαν οι «παλιοί» Βαγγέλης Μάντζαρης, Βασίλης Καββαδάς, Διονύσης Σκουλίδας και Γιάννης Σιδηροηλίας, αλλά και οι νεοαποκτηθέντες Ρόνι Χάρελ, Ελάιζα Τσάιλντς, Φίλιππος Τίγκας, Κυριάκος Πετανίδης, Βασίλης Τόλιας και Άγγελος Λάγιος. Στην Αθήνα αναμένονται οι Ταϊρί Άπλμπι (19/8), Ντέβιν Κάναντι (19/8) και Ζερμέιν Λοβ (22/8). Στην προετοιμασία θα ενταχθεί ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, όταν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Λιβάνου στο προσεχές «παράθυρο» του FIBA World Cup 2027.

Ο κόουτς Ζιάγκος, στην ομιλία του προς τους παίκτες, ανέφερε μεταξύ άλλων: «…να αντλήσετε όλη την ευτυχία και την ικανοποίηση που ο αθλητισμός και το μπάσκετ μπορούν να σας προσφέρουν και να πετύχετε τους προσωπικούς σας στόχους μέσα από την επιτυχία της ομάδας».

Η νέα σεζόν βρίσκει τη Μύκονο με πολύτιμη παρακαταθήκη την απόλυτα επιτυχημένη περσινή αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα playoffs, ενώ παράλληλα έγραψε μια ακόμη σημαντική σελίδα στην ιστορία της με τη συμμετοχή της στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πλέον, ετοιμάζεται για τη δεύτερη σεζόν της στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, έχοντας ως βασικό στόχο να εδραιώσει την παρουσία της στο υψηλότερο επίπεδο. Παράλληλα, η αγωνιστική περίοδος 2026-27 αποκτά ιστορική διάσταση, καθώς η Μύκονος θα πραγματοποιήσει για πρώτη φορά ευρωπαϊκό ταξίδι, συμμετέχοντας στο FIBA Europe Cup.

Από τις χαμηλότερες κατηγορίες μέχρι την κορυφαία σκηνή του ελληνικού μπάσκετ και, πλέον, την Ευρώπη, η πορεία της Μυκόνου έχει στηριχθεί σε συγκεκριμένες αξίες και αρχές. Αυτές αποτελούν και σήμερα τον οδηγό του οργανισμού: η συνέπεια, η σκληρή δουλειά, η εξέλιξη, η ομαδικότητα και η πίστη στο πλάνο. Με αυτές τις βάσεις, η Μύκονος ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία της.

Η νέα σεζόν ξεκίνησε. Και η πρόκληση είναι μεγαλύτερη από ποτέ».