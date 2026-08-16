Οι Μέλβιν, Σύλλας και Χάτσον προσγειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή και θα τεθούν άμεσα στη διάθεση του Ζόραν Λούκιτς.

Ξεκίνησαν οι αφίξεις για τον Γηραιό! Ο Ζόραν Λούκιτς είδε τους Μέλβιν, Σύλλας και Χάτσον να προσγειώνονται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ενόψει της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν στον Ηρακλή.

Οι Μέλβιν και Χάτσον είναι τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα για τον σύλλογο της συμπρωτεύουσας, ενώ ο Σύλλας συνεχίζει και φέτος στο «Ιβανώφειο», έπειτα από μια πληθωρική χρονιά. Όσον αφορά τον Μέλβιν, άλλαξε στρατόπεδο αλλά όχι πόλη, αφού έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ ως αντίπαλος.

Οι τρεις αθλητές εμφανίστηκαν με τα χρώματα και τα διακριτικά του Ηρακλή, ο οποίος ζεσταίνει σιγά-σιγά τις μηχανές του για τα φιλικά που έχει προγραμματίσει πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.