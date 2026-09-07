Ο Κώστας Κώτσης αποχώρησε από τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Αμαρουσίου για προσωπικούς λόγους, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Τέλος από τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Αμαρουσίου ο Κώστας Κώτσης για προσωπικούς λόγους, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων. Είχε αναλάβει τα καθήκοντά του τον περασμένο Ιούνιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Την αποχώρηση του από την θέση του Γενικού Διευθυντή της ΚΑΕ Αμαρουσίου, ανακοίνωσε για προσωπικούς λόγους ο Κώστας Κώτσης».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Κάποια πράγματα δεν έρχονται όπως τα περιμένεις στη ζωή. Αυτό συνέβη και με τη σχέση μου με το Μαρούσι. Για προσωπικούς λόγους θα πρέπει να αποχωρήσω από την ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, κ. Δήμο Στασινόπουλο για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι συνεργαστήκαμε μέχρι και σήμερα στην καθημερινότητα της ομάδας. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ το Μαρούσι ως φίλαθλος και εύχομαι τα καλύτερα στην προσεχή αγωνιστική περίοδο».