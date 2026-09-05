Παπαθεοδώρου: «Έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο, αλλά είμαστε αισιόδοξοι»

Παπαθεοδώρου: «Έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο, αλλά είμαστε αισιόδοξοι»

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Παπαθεοδώρου: «Έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο, αλλά είμαστε αισιόδοξοι»

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Δείτε τις δηλώσεις του Ηλία Παπαθεοδώρου μετά τη δεύτερη νίκη του Αμαρουσίου στο φιλικό έναντι του Παπάγου.

Το Μαρούσι επικράτησε του Παπάγου με 89-76 σε φιλικό παιχνίδι στο κλειστό του «Αγίου Θωμά» παρά τις απουσίες του με τον Ηλία Παπαθεοδώρου να παραχωρεί δηλώσεις μετά το φινάλε του ματς εκφράζοντας την αισιοδοξία του μετά τα δύο θετικά αποτελέσματα (και κόντρα στον Παναθηναϊκό).

Οι δηλώσεις του

«Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Βρισκόμαστε στο τέλος της τρίτης εβδομάδας. Τα παιδιά κάνουν πολύ καλή προσπάθεια, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Είναι όλοι στο πνεύμα της ομάδας σε όλα αυτά που έχουμε ζητήσει. Έχουμε να διανύσουμε, όπως είπα, πάρα πολύ δρόμο, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά βρίσκονται στην ίδια σελίδα με εμάς και θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι».

@Photo credits: INTIME
     

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