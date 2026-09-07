Κανονικά θα δώσουν το «παρών» οι εκπρόσωποι του Αμαρουσίου στην προγραμματισμένη συνάντηση της ΕΟΚ με θέμα την διαιτησία.

Την Τρίτη (08/09) έχει προγραμματιστεί η συνάντηση του Βαγγέλη Λιόλιου με τις ομάδες της GBL και με θέμα την συζήτηση για την διαιτησία.

Με εξαίρεση τον Παναθηναϊκό AKTOR το «παρών» θα δώσουν όλες οι υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος, συμπεριλαμβανομένου, τελικά, και του Αμαρουσίου.

Συγκεκριμένα την ομάδα των βορείων προαστίων θα εκπροσωπήσουν ο CEO της ΚΑΕ, Φάνης Ταρνατώρος, όπως επίσης και ο νέος GM, Γιώργος Συρίδης.

Για ποιον λόγο θα απουσιάσει ο Παναθηναϊκός

Για ποιον λόγο θα απουσιάσει ο Παναθηναϊκός; Οι «πράσινοι» θεωρούν χάσιμο χρόνου μια συνάντηση για «τα μάτια του κόσμου» και για την επικοινωνία που δεν θα εισφέρει τίποτε στη διαιτησία και το μπάσκετ την επόμενη ημέρα.