Ο Άρης προχώρησε σε μεγάλη επένδυση για την απόκτηση του Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον καθώς το συμβόλαιό του είναι διετές με συνολικές απολαβές 4.000.000 δολαρίων!

Αναμφίβολα πρόκειται για το μεγαλύτερο συμβόλαιο των «κίτρινων» στη σύγχρονη ιστορία του club καθώς για να συναντήσει κανείς κάτι αντίστοιχο – υπολογίζοντας φυσικά και την ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής των τελευταίων δεκαετιών – θα πρέπει να «ταξιδέψει» στα τέλη της δεκαετίας του 80’ αλλά και στη δεκαετία του ’90.

Ο Άρης ήξερε ότι για να προσεγγίσει έναν παίκτη της αξίας του 25χρονου Αμερικανού φόργουορντ θα έπρεπε να προχωρήσει σε μεγάλη επένδυση κι αυτό έκανε. Είναι προφανές ότι το διετές συμβόλαιο που υπέγραψε ο Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον έχει opt out – για το ΝΒΑ – στην ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου συνεργασίας καθώς το κορυφαίο Πρωτάθλημα του κόσμου (μέσω εγγυημένου συμβολαίου και μόνο) παραμένει ο κύριος στόχος του παίκτη.

Οι ετήσιες απολαβές του Ερλ Ρόμπινσον ανέρχονται στα 2.000.000 δολάρια και φυσικά πρόκειται για το μεγαλύτερο συμβόλαιο που παρείχε η ομάδα σε παίκτη (όχι μόνο) τη φετινή χρονιά (αλλά) εδώ και κάμποσες δεκαετίες.