ΠΑΟΚ: Τέλος εποχής για τον φροντιστή Μανώλη Βαλλιάνο μετά από 20 χρόνια!
Μια σπουδαία μορφή του ΠΑΟΚ αποχωρεί από την ομάδα. Ο Μανώλης Βαλλιάνος, ύστερα από 20 χρόνια προσφορά στον σύλλογο αφήνει το πόστο του φροντιστή, καθώς έφτασε η στιγμή της συνταξιοδότησής του.
Μέσω ανακοίνωσης, η ΚΑΕ ευχαρίστησε τον Μανώλη Βαλλιάνο για τα χρόνια που πέρασε στην ομάδα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:
«Μανώλη σε ευχαριστούμε για όλα…
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Ύστερα από σχεδόν 20 χρόνια αδιάκοπης προσφοράς, ο φροντιστής μας Μανώλης Βαλλιάνος, ο άνθρωπος που αποτέλεσε την ψυχή των αποδυτηρίων της ομάδας μας ολοκληρώνει το δικό του ξεχωριστό ταξίδι στον πάγκο του ΠΑΟΚ, καθώς αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης.
Πάντα δίπλα στην ομάδα, με αφοσίωση, χαμόγελο και αγάπη για τον Δικέφαλο, υπήρξε κάτι περισσότερο από φροντιστής. Ήταν ένας δικός μας άνθρωπος. Ένας πιστός ΠΑΟΚτσής, που έζησε τις μεγάλες στιγμές της δεκαετίας του '90 από την κερκίδα και αργότερα συνέχισε να υπηρετεί την ομάδα καθημερινά από μέσα.
Τον ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερε αυτά τα χρόνια και του ευχόμαστε υγεία, χαρές και όμορφες στιγμές στο νέο κεφάλαιο της ζωής του.
Είμαστε βέβαιοι πως αυτό δεν είναι «αντίο». Είναι μόνο μια επιστροφή στη φυσική του θέση. Στην κερκίδα. Εκεί όπου ήταν πάντα η καρδιά του».
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