Η αρχική συμφωνία που είχε γίνει γνωστή πριν μερικές εβδομάδες, αποτυπώθηκε και εγγράφως.

Ένα από τα θέματα του φετινού καλοκαιριού για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ήταν αυτό του γηπέδου, δεδομένου ότι εδώ και καιρό οι διάφορες επαφές που είχαν γίνει με τους ανθρώπους του Α.Σ., δεν είχαν φέρει κάποιο αποτέλεσμα.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, το κλίμα άλλαξε με τις δύο πλευρές να φτάνουν σε οριστική συμφωνία για την παραχώρηση του "PAOK Sports Arena", με τον Α.Σ. να γνωστοποιεί τη συμφωνία.

Όποια εμπόδια υπήρχαν, είχαν ξεπεραστεί πριν λίγες μέρες, η συμφωνία αποτυπώθηκε και εγγράφως και όπως ήταν το φυσιολογικό, η ΚΑΕ συνεχίζει κανονικά στην έδρα της.