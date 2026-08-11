Ο Παντελής Μπούτσκος μίλησε για τα όσα έζησε στον ΠΑΟΚ, για τους παίκτες του, αλλά και τον κόσμο της ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ έχει γυρίσει σελίδα και ετοιμάζεται για μία σεζόν, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές. Πλέον στον πάγκο της ομάδας θα κάθεται ο Αντρέα Τρινκιέρι, με τον Παντελή Μπούτσο, να αποτελεί επίσημα παρελθόν.

Ο Έλληνας coach είχε αναλάβει πέρσι στα μέσα της χρονιάς, μετά την απομάκρυνση του Γιούρι Ζντοβτς. Ο Μπούτσκος οδήγησε τον ΠΑΟΚ μέχρι τους τελικούς του Europe Cup και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο.

Ο 53χρονος προπονητής, μίλησε για τη θητεία του στον «δικέφαλο του βορρά», τα όσα έζησε, αλλά και για τη στήριξη του κόσμου.

Όσα είπε ο Μπούτσκος

«Είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθώ ότι έφτασε αυτή η στιγμή αλλά η ζωή ποτέ δε σταματάει να μας διδάσκει. Έκανα τη δουλειά μου με αγάπη και σεβασμό στην ομάδα και κυρίως με αγάπη και σεβασμό στο μπάσκετ.

Θέλω να δώσω τα εύσημα στους παίχτες οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστές, σε όλους τους συνεργάτες μου για την αφοσίωση τους και να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ομάδας για την στήριξη και την εμπιστοσύνη Όλοι μαζί με καθημερινές θυσίες και υπερβάσεις ολοκληρώσαμε ίσως την πιο επιτυχημένη σεζόν τα τελευταία 27 έτη

Θέλω όμως να κάνω μία ειδική αναφορά στον κόσμο της ομάδας. Ήταν τόσο ξεχωριστό να κάνουμε κοινά όνειρα στο ταξίδι αυτό. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τον τρόπο που μας αγκάλιασε και για τις στιγμές που μας χάρισε, στιγμές που γίνονται ύλη και τις κρατάς για πάντα μέσα σου.

Οφείλω να σεβαστώ τις αποφάσεις που πάρθηκαν για τη στελέχωση του προπονητικού επιτελείου και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στη νέα εποχή, η ομάδα πλέον έχει όλα τα εφόδια για να διεκδικήσει και να κατακτήσει τα τρόπαια που ονειρεύεται ο ιδιοκτήτης και ο κόσμος του ΠΑΟΚ».