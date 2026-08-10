Ο Γιώργος Δέδας ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ και θα είναι ένας εκ των συνεργατών του Αντρέα Τρινκιέρι στον πάγκο της ομάδας.

Την έναρξη της συνεργασίας του με τον Γιώργο Δέδα ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε γνωστό πως ο Έλληνας τεχνικός θα είναι στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας, όπως επίσης και βοηθός του Αντρέα Τρινκιέρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Ο Γιώργος Δέδας στο τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι ο Γιώργος Δέδας θα είναι στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας μας και ένας από τους συνεργάτες του Coach Andrea Trinchieri.

΄Ενας από τους πλέον αξιόλογους Έλληνες προπονητές της νέας γενιάς, με σημαντική διαδρομή στα πρώτα χρόνια της προπονητικής του καριέρας, ο Γιώργος Δέδας είναι ταυτόχρονα γνώστης της φιλοσοφίας και της ιστορίας του συλλόγου, καθώς έχει φορέσει στο παρελθόν για 5 χρόνια τη φανέλα του ΠΑΟΚ και με την παρουσία του προσθέτει εμπειρία, προσωπικότητα και βαθιά κατανόηση του περιβάλλοντος της ομάδας.

Ο Γιώργος Δέδας γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1980 στην Κομοτηνή. Με κυρίαρχο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού την ικανότητά στα σουτ τριών πόντων, αγωνίστηκε για περισσότερα από 15 χρόνια σε Ελλάδα (ΜΕΝΤ, Ηρακλής, Ρέθυμνο) και εξωτερικό (Breogan Lugo, Beirasar Rosalia, Caceres 2016). Στη διάρκεια αυτής της διαδρομής φόρεσε για πέντε χρόνια (2010-11 και 2012-16) τη φανέλα του ΠΑΟΚ, όπου και έκλεισε την καριέρα του.

Ασχολήθηκε αμέσως με την προπονητική και από την επόμενη σεζόν (2016-17) αποτέλεσε μέλος του τεχνικού επιτελείου της ΑΕΚ, ενώ την ίδια θέση, του βοηθού προπονητή είχε και σε αρκετές ομάδες σε Ελλάδα και εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα: Τρίκαλα (2017-18), Ολυμπιακός (2018-20), Avtodor Saratov (2020) και Rytas Vilnius (2020-25). Στη διάρκεια της παρουσίας του στη Rytas, αναδείχθηκε δύο φορές πρωταθλητής Λιθουανίας (2022, 2024)

Στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν ανέλαβε ως πρώτος προπονητής την τεχνική ηγεσία της Filou Oostende, για να επιστρέψει πλέον στον ΠΑΟΚ, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου και συνεργάτης του Andrea Trinchieri».