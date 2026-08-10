Ο Μάρκους Φόστερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Δευτέρας (10/08), προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ του ΠΑΟΚ.

Ακόμα μία άφιξη για τον ΠΑΟΚ, με τον Μάρκους Φόστερ να προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Δευτέρας (10/08).

Ο Αμερικανός γκαρντ θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, έτσι ώστε να είναι έτοιμος να ενταχθεί στο ρόστερ του Αντρέα Τρινκιέρι.

Θυμίζουμε η πρώτη προγραμματισμένη προπόνηση του ΠΑΟΚ είναι την Τετάρτη 12 Αυγούστου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκους Φόστερ:

«Είμαι ενθουσιασμένος, ειδικά που επιστρέφω σε μια υπέροχη χώρα σαν την Ελλάδα, που εγώ και η οικογένειά μου έχουμε τόσες αναμνήσεις. Είμαι χαρούμενος που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για όλα όσα έρχονται. Όλες τις φιλοδοξίες που έχουμε για αυτή τη σεζόν. Με αυτό το ρόστερ όλα είναι πιθανά. Αυτός είναι ο στόχος που προσπαθεί να φέρει ο οργανισμός. Υπάρχουν πολλοί καλοί παίκτες στην ομάδα και είμαι χαρούμενος που είμαι κομμάτι της. Θέλουμε να φέρουμε τίτλους, που είναι κάτι δύσκολο, αλλά με τους παίκτες που έχουμε είναι κάτι εφικτό για την ομάδα.

Είναι μακρά σεζόν. Όταν κερδίσαμε το Eurocup με την Χάποελ είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά το βασικό που μας βοήθησε να κερδίσουμε τον τίτλο στο τέλος ήταν πως δεν σκεφτόμασταν ότι θα κερδίσουν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, αλλά τον Μάιο. Θα είναι μια μακρά διαδρομή με σκαμπανεβάσματα, πρέπει να βρούμε τρόπο να παλέψουμε και να είμαστε έτοιμοι για τα πλέι οφ του Eurocup».

