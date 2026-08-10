Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μασιμιλιάνο Μενέτι ως βοηθό του Αντρέα Τρινκιέρι.

Την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μασιμιλιάνο Μενέτι ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ έκανε γνωστό πως ο Ιταλός τεχνικός θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Αντρέα Τρινκιέρι στην ομάδα. Οι δύο τους συνεργάστηκαν μαζί και στη Ζάλγκιρις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ο Μασιμιλιάνο Μενέττι, άμεσος συνεργάτης του Coach Αντρέα Τρινκιέρι

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι ο Ιταλός προπονητής Μασιμιλιάνο Μενέτι εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας και θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Coach Αντρέα Τρινκιέρι.

Ένας προπονητής με μεγάλη εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ και σημαντική πορεία ως πρώτος προπονητής, αποτελεί έναν από τους πλέον αξιόπιστους και καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου. Επιπρόσθετα ο κ. Μενέτι έχει ήδη τρεις μήνες παρουσίας δίπλα στην ομάδα, έχοντας ξεκινήσει ουσιαστικά την καθημερινή του ενασχόληση με τον ΠΑΟΚ ταυτόχρονα με τον κ. Τρινκιέρι, στο πλευρό του οποίου βρέθηκε όταν συνεργάστηκαν στη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Μασιμιλιάνο Μενέτι γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1973 στην Palmanova της Ιταλίας και συγκαταλέγεται στους πλέον καταξιωμένους προπονητές της σύγχρονης ιταλικής καλαθοσφαίρισης, ενώ συνεργάστηκε με τον Αντρέα Τρινκιέρι στη διάρκεια της κοινής τους παρουσίας στη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ξεκίνησε την προπονητική του πορεία σε νεαρή ηλικία από τα αναπτυξιακά τμήματα της Pallacanestro Reggiana, ενώ εργάστηκε επίσης με επιτυχία στο γυναικείο μπάσκετ, οδηγώντας τη Juvenilia Reggio Emilia στην άνοδο στην κορυφαία κατηγορία της Ιταλίας.

Η καθιέρωσή του ήρθε μέσα από τη μακρόχρονη παρουσία του στην Pallacanestro Reggiana, όπου υπηρέτησε ως βοηθός και στη συνέχεια ως πρώτος προπονητής. Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα γνώρισε τη σημαντικότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της, κατακτώντας το FIBA EuroChallenge το 2014 και το Ιταλικό Super Cup το 2015, ενώ έφτασε δύο συνεχόμενες φορές στους τελικούς του ιταλικού πρωταθλήματος (2015 και 2016). Παράλληλα, οδήγησε τη Reggiana στην άνοδο στη Serie A το 2012, σε πέντε συνεχόμενες συμμετοχές στα playoffs και σε ιστορική παρουσία στα ημιτελικά του EuroCup.

Το 2018 ανέλαβε την Treviso Basket, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιστροφή της ομάδας στη Serie A μέσω της κατάκτησης των playoffs της Serie A2. Κατά τη διάρκεια της τετραετούς παρουσίας του στην Treviso, η ομάδα εδραιώθηκε στην κορυφαία κατηγορία, συμμετείχε στα playoffs και αγωνίστηκε στο Basketball Champions League.

Στη συνέχεια εργάστηκε στο εξωτερικό αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο, τόσο ως πρώτος προπονητής στη Hapoel Eilat, όσο και ως άμεσος συνεργάτης του Αντρέα Τρινκιέρι στη Ζαλγκίρις Κάουνας, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Λιθουανίας (2025) και δύο φορές (2024, 2025) το Κύπελλο Λιθουανίας.

Ο Μενέτι έχει ανακηρυχθεί Καλύτερος Προπονητής της LegaDue (A2) το 2012. Με περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας στους πάγκους και σημαντικές επιτυχίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Μάξ Μενέτι αποτελεί μία από τις πλέον σεβαστές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ».