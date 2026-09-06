Σήκωσε κούπα ο ΠΑΟΚ, MVP ο Όσμαν

Ο πρώτος τίτλος για τη σεζόν 2026-2027, ήταν το «Memorial Pajetta», αφού μετά το 74-100 επί της Νάπολι, κατέκτησε το τουρνουά του Ούντινε, με τον Όσμαν ανακηρύσσεται MVP.

Ο Τούρκος σταρ του «Δικέφαλου του Βορρά», μετά τους 22 πόντους είχε στο χθεσινό ημιτελικό, σήμερα πρόσθεσε 31, όντας ξανά ο «οδηγός» για την ομάδα του, η οποία στο τέλος, σήκωσε και κούπα.

Ο αρχηγός, Νίκος Περσίδης, ήταν αυτός που πήρε το τρόπαιο και το σήκωσε ψηλά, χαμογελώντας με τους συμπαίκτες και τους ανθρώπους της ομάδας.

