Εικόνα από το μέλλον, ο MVP Όσμαν

Το πρώτο δείγμα του Τσέντι Όσμαν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακό και άνοιξε ακόμα περισσότερο την όρεξη για το μέλλον.

Η παρουσία του ΠΑΟΚ στην Ιταλία, συνεχίζεται αφού μετά το τουρνουά της Ούντινε, η αποστολή βρίσκεται από σήμερα στο Μιλάνο και εκεί, θα συνεχίσει την προετοιμασία της όλη την εβδομάδα, ενόψει του φιλικού με την Αρμάνι, που ακολουθεί το προσεχές Σάββατο (12/9).

Βέβαια, η εικόνα του ΠΑΟΚ το περασμένο Σαββατοκύριακο, τόσο κόντρα στην Ούντινε, όσο κυρίως εναντίον της Νάπολι, έχει φέρει αρκετές... υποσχέσεις για το μέλλον, για μια ομάδα που έτσι κι αλλιώς, με τις επενδύσεις που έχουν γίνει, έχει ψηλά τον πήχη για τη σεζόν που ξεκινάει.

Ακόμα μεγαλύτερες υποσχέσεις άφησε ο Τσέντι Όσμαν, αφού μπορεί να έκανε 1,5 προπόνηση με τη νέα του ομάδα, αλλά συνέχισε από εκεί που σταμάτησε από το πρόσφατο «παράθυρο» της FΙΒΑ και τις εξαιρετικές εμφανίσεις που είχε κόντρα σε Λιθουανία και Ισλανδία.

Ο Όσμαν πήρε το βραβείο του MVP του φιλικού τουρνουά του Ούντινε και πως να μην το έπαιρνε, έχοντας 22 πόντους στον ημιτελικό και 31 στον τελικό, βγάζοντας την κυριαρχία του με το «καλημέρα». Μάλιστα, κόντρα στη Νάπολι, είχε τα νούμερα του ήταν εκπληκτικά. Είχε 6/7 τρίποντα, 3/5 δίποντα, 7/9 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ για 1 λάθος και 36 efficiency σε ούτε 24 αγωνιστικά λεπτά!

Δεν είναι υπερβολή να σημειωθεί ότι υπήρχαν σημεία και στα δύο παιχνίδια, που ο Όσμαν έπαιζε με παίκτη αντρικού κόντρα σε... εφήβους-παίδες! Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ και τη νέα ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, που ο σταρ της, μπαίνει με το «καλημέρα» τόσο ζεστός, αν και βέβαια υπάρχει η απαραίτητη εμπειρία από όλους, για να ξέρουν ότι η εικόνα στα πρώτα φιλικά, μπορεί να μη λέει και τίποτα.

Η εικόνα πάντως με τον Όσμαν να κρατάει το βραβείο του MVP, έστω και σε ένα φιλικό τουρνουά αρχές Σεπτέμβρη, μπορεί να είναι μια εικόνα που θα επαναληφθεί και στο μέλλον...

