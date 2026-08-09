ΠΑΟΚ: «Σηκώνει μανίκια» ο Τρινκιέρι

Στην Θεσσαλονίκη ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, με τη σεζόν για το «Δικέφαλο του Βορρά» να ξεκινάει επίσημα την προσεχή Τετάρτη (12/8).

Οι αφίξεις για τον ΠΑΟΚ τη σεζόν 2026-2027 έχουν ξεκινήσει από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, αρχικά με τον Ταϊρί, στη συνέχεια με τον Μουρ, ενώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες και ο Αντρέα Τρινκιέρι. Σήμερα, αναμένονται άλλοι τέσσερις παίκτες (Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Αλεξάντερ, Χάτζινς) και η άφιξη του Φόστερ μεταφέρθηκε για τη Δευτέρα (10/8).

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν, έχει ξεκινήσει, αφού είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τετάρτη 12 Αυγούστου, ενώ από σήμερα ξεκινούν οι εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις για τους παίκτες.

Επίσης πριν την πρώτη προπόνηση, αναμένεται να γίνει γνωστό και επίσημα το τεχνικό επιτελείο του Αντρέα Τρινκιέρι, στο οποίο πέρα από τον άμεσο συνεργάτη του, Μαξ Μενέτι και την προσθήκη του Άντριου Αντελίτζε με τον οποίο συνεργάστηκε και στη Ζαλγκίρις, αναμένεται να προστεθεί και ο Γιώργος Δέδας, ενώ συνεχίζουν Μπάμπης Καραΐσκος και Βαγγέλης Μαργαρίτης.

Το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένο για τις 22/8 με την TFT Σκοπίων στη Θεσσαλονίκη, ενώ στο Μέτσοβο έχει προγραμματιστεί να αντιμετωπίσει τους Βίκος Falcons (29/8) και Περιστέρι (31/8).

Ακολουθεί το φιλικό τουρνουά στο Ούντινε, στις 5-6/9, στο οποίο συμμετέχουν επίσης η Ρέτζιο Εμίλια, η Νάπολι και η Ούντινε, στις 12/9 η Αρμάνι Μιλάνο και στο τριήμερο 18-20/9 το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο «Τ-Center».