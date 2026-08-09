ΠΑΟΚ: Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη οι Αλεξάντερ, Μήτρου-Λονγκ και Χάτζινς
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ έχει πλέον ξεκινήσει, με την πρώτη συγκέντρωση του «Δικέφαου του Βορρά» να είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τετάρτη (12/8). Οι αφίξεις των νέων παικτών έχουν ήδη αρχίσει τις προηγούμενες ημέρες, με τους Ταϊρί και Μουρ να κάνουν την αρχή και την άφιξη του ΡεϊΚουάν Γκρέι να ακολουθεί σήμερα (09/08).
Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» έφτασαν ακόμη οι Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Κάιλ Αλεξάντερ και Τρέβορ Χάτζινς το βράδυ της Κυριακής (09/08), οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην ομάδα ενόψει του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας, ώστε να συμπληρωθεί το «παζλ».
Δείτε το βίντεο του Gazzetta από τις αφίξεις
Η άφιξη των Κάιλ Αλεξάντερ, Μήτρου-Λονγκ και Τρέβορ Χάτζινς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ#paokbc pic.twitter.com/ZjoIsPrnr2— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 9, 2026
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