Οι Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Κάιλ Αλεξάντερ και Τρέβορ Χάτζινς προσγειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (09/08) στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας τις αφίξεις του ΠΑΟΚ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ έχει πλέον ξεκινήσει, με την πρώτη συγκέντρωση του «Δικέφαου του Βορρά» να είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τετάρτη (12/8). Οι αφίξεις των νέων παικτών έχουν ήδη αρχίσει τις προηγούμενες ημέρες, με τους Ταϊρί και Μουρ να κάνουν την αρχή και την άφιξη του ΡεϊΚουάν Γκρέι να ακολουθεί σήμερα (09/08).

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» έφτασαν ακόμη οι Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Κάιλ Αλεξάντερ και Τρέβορ Χάτζινς το βράδυ της Κυριακής (09/08), οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην ομάδα ενόψει του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας, ώστε να συμπληρωθεί το «παζλ».

Δείτε το βίντεο του Gazzetta από τις αφίξεις