Μήτρου-Λονγκ: «Πολύ μεγάλο κίνητρο που θα παίξω στον ΠΑΟΚ»

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έκανε ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ.

Ημέρα αφίξεων η σημερινή (09/08) για τον ΠΑΟΚ. Το βράδυ της Κυριακής, έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Μήτρου-Λονγκ, ο Χάτζινς και ο Αλεξάντερ, για λογαριασμό του «δικέφαλου του βορρά».

Ο διεθνής γκαρντ, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, μίλησε σχετικά με τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ και πιστεύει ότι θα πετύχουν ωραία πράγματα, την ερχόμενη σεζόν.

Όσα είπε ο Μήτρου-Λονγκ

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στη Θεσσαλονίκη και έχω έρθει για τον ΠΑΟΚ. Έχω πολύ καλή εικόνα για το πώς έχει δημιουργηθεί η ομάδα και το σύνολο των παικτών, όπως και για το τι ακριβώς δημιουργεί και θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο για όλα αυτά για τα οποία θα ξεκινήσει να δουλεύει η ομάδα αυτή την εβδομάδα και για όλη την υπόλοιπη σεζόν.

Πραγματικά, θα ήθελα να δείξω την πολύ καλή πλευρά του εαυτού μου, που είχα δείξει σε κάποια σημεία στην προηγούμενη παρουσία μου στην Ελλάδα, και είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχω τη δυνατότητα να το κάνω αυτό με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι θα πετύχουμε ωραία πράγματα με τον ΠΑΟΚ».