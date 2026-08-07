Ο Φράνσις Οκόρο θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος της ομάδας της Καρδίτσας, με τον Νιγηριανό σέντερ να επιστρέφει στη δράση μετά τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός από τον Νοέμβριο του 2025.

Η Καρδίτσα διατήρησε στο ρόστερ της ένα από τα σημαντικά «γρανάζια» της, καθώς ο Φράνσις Οκόρο θα φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Νιγηριανός ψηλός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε τον περασμένο Νοέμβριο και πλέον είναι έτοιμος να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της ομάδας, αποτελώντας ξανά μία από τις βασικές επιλογές στη ρακέτα.

Η ανακοίνωση

Ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την επιστροφή του Φράνσις Οκόρο στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας.

O Νιγηριανός αθλητής είναι γνωστός στο φίλαθλο κοινό της Καρδίτσας και εντάσσεται και πάλι στην ομάδα, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό που υπέστη το Νοέμβριο του 2025 στον εντός έδρας αγώνα για το BCL με την Οστάνδη. Το μεγαλύτερο μέρος της αποθεραπείας του πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα κάτω από την επίβλεψη του Α.Σ.Κ. και πλέον, είναι έτοιμος να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική δράση με τη “μπλε” φανέλα. Ο Οκόρο είναι ο μοναδικός παίκτης που διατηρείται από το περυσινό ρόστερ, αποτελώντας με την επιστροφή του, μια εσωτερική μεταγραφή.

Ο 27χρονος και ύψους 2.06 μ. Φράνσις Οκόρο συστήθηκε στο κοινό της Καρδίτσας το Δεκέμβριο του 2024 και πρωταγωνίστησε στην πορεία της ομάδας και την κατάκτηση της πέμπτης θέσης, με 7.4 πόντους, 7.6 ριμπάουντ (1ος στο πρωτάθλημα) και 1.3 μπλοκ (2ος μπλοκέρ του πρωταθλήματος).

Είναι απόφοιτος του αμερικανικού κολεγίου του Σεντ Λιούις, ενώ στην Ευρώπη έχει αγωνιστεί στη γαλλική Ρουέν, τη λιθουανική Νεβέζις, τον Κολοσσό Ρόδου και την πολωνική Τσάρνι.

Καλωσορίζουμε και πάλι τον Φράνσις στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας.