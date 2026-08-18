Η Εθνική Ομάδα μετράει αντίστροφα για το πρώτο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας ενόψει του «παραθύρου» για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας στο βοηθητικό γήπεδο του «Telekom Center Athens» ενόψει της Β' φάσης των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ξεκούραση αποτελεί άγνωστη λέξη για τους διεθνείς μας οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει ούτε μια... μέρα την δουλειά από τη μέρα που συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά. Η προετοιμασία της Εθνικής θυμίζει... προετοιμασία για μεγάλη διοργάνωση, με τον Βασίλη Σπανούλη να ανεβάζει καθημερινά την ένταση στις προπονήσεις.

Μάλιστα την Τρίτη (18/08) έγινε για πρώτη φορά προβολή βίντεο και ανάλυση από πλευράς του ομοσπονδιακού προπονητή, δείγμα και του πόσο πολύ έχει επικεντρωθεί στην άψογη προετοιμασία της ομάδας. Μάλιστα και οι διεθνείς είχαν κουβέντα μεταξύ τους δίνοντας την δική τους υπόσχεση καθώς γνωρίζουν στο απόλυτο την σοβαρότητα της κατάστασης που έχει περιέλθει η Εθνική κα με τον κίνδυνο του αποκλεισμού να είναι ορατός.

Ο Βασίλης Σπανούλης θα δει τα πρώτα δείγματα γραφής των προπονήσεων στα φιλικά παιχνίδια με αντιπάλους την Πολωνία (22/8) και την Κύπρο (24/8) στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, τα οποία θα αποτελέσουν και τα δύο σημαντικά τεστ ενόψει των δύο κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν.

Όπως είναι γνωστό η Εθνική μας θα ταξιδέψει στο ουδέτερο γήπεδο της Ρίγα για την αναμέτρηση με την Ουκρανία (28/08) ενώ τρεις μέρες αργότερα θα υποδεχθεί στο «T-Center» την Ισπανία (31/08) με το 2/2 σε αυτά τα ματς να είναι άκρως... απαραίτητο.