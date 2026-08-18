Αρκετά χαμηλά βρίσκεται η Εθνική Ομάδα μπάσκετ στα Power Rankings της FIBA λίγο πριν από το τζάμπολ της Β΄ φάσης των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μπορεί η Εθνική μας να ανέβηκε δύο θέσεις σε σχέση με τα προηγούμενα Power Rankings της FIBA αλλά βρίσκεται μόλις στην 11η θέση λίγες ημέρες πριν από το πρώτο τζάμπολ του «παραθύρου» του Αυγούστου για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε σχέση με την προηγούμενη καταμέτρηση, η Εθνική μας ανέβηκε δύο θέσεις καθώς βρισκόταν στην 13η θέση μετά τις απρόσμενες ήττες από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Ο λόγος για τον οποίο κέρδισε αυτές τις δύο θέσεις έχει... ονοματεπώνυμο σύμφωνα με την επεξήγηση της FIBA.

«Ο λόγος που κέρδισε η Ελλάδα δύο θέσεις είναι λόγω της επιστροφής του Νικ Καλάθη στο ρόστερ της Εθνικής ομάδας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004» ανέφερε χαρακτηριστικά η FIBA.

Στην κορυφή των Power Rankings βρίσκεται η Τουρκία, ενώ ακολουθούν η Γαλλία, η Σερβία και η Πολωνία.

Τα Power Rankings