Ο Φώτης Κατσικάρης πήρε την πρόκριση με την Αλ Αχλί στα ημιτελικά της Basketball Africa League.

Μια μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο Φώτης Κατσικάρης, με τον έμπειρο Έλληνα κοουτσάρει να παίρνει την πρόκριση για τα ημιτελικά της Basketball Africa League με την Αλ Αχλί.

Ο Φώτης Κατσικάρης οδήγησε την ομάδα του σε δύο σερί νίκες απέναντι στην Κλαμπ Άφρικα από την Τυνησία, παίρνοντας έτσι το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Πλέον ο Φώτης Κατσικάρης και η Αλ Αχλί ετοιμάζονται για τα ματς απέναντι στην Πέτρο ντέρμπι Λουάντα από την Ανγκόλα, με το πρώτο να είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (28/5/2026).

Να σημειωθεί πως ο Φώτης Κατσικάρης δεν είναι ο μόνο Έλληνας της Αλ Αχλί, καθώς βοηθοί του είναι ο Δημήτρης Βαρβούνης και ο Σταμάτης Τσάντες.