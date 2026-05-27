Κατσικάρης: Πέρασε στα ημιτελικά της Basketball Africa League
Μια μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο Φώτης Κατσικάρης, με τον έμπειρο Έλληνα κοουτσάρει να παίρνει την πρόκριση για τα ημιτελικά της Basketball Africa League με την Αλ Αχλί.
Ο Φώτης Κατσικάρης οδήγησε την ομάδα του σε δύο σερί νίκες απέναντι στην Κλαμπ Άφρικα από την Τυνησία, παίρνοντας έτσι το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Πλέον ο Φώτης Κατσικάρης και η Αλ Αχλί ετοιμάζονται για τα ματς απέναντι στην Πέτρο ντέρμπι Λουάντα από την Ανγκόλα, με το πρώτο να είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (28/5/2026).
Να σημειωθεί πως ο Φώτης Κατσικάρης δεν είναι ο μόνο Έλληνας της Αλ Αχλί, καθώς βοηθοί του είναι ο Δημήτρης Βαρβούνης και ο Σταμάτης Τσάντες.
