Γιαπλές: «Ο Βίκος Ιωαννίνων να αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ»

Ο προπονητής του Βίκος Ιωαννίνων, Θανάσης Γιαπλές, φιλοξενήθηκε στο επίσημο podcast της Stoiximan GBL και μίλησε για το πώς μια ομάδα από τα Ιωάννινα μπορεί να χτίσει τη δική της ταυτότητα στο κορυφαίο επίπεδο,

Στο επίσημο podcast της Stoiximan GBL φιλοξενήθηκε ο Θανάσης Γιαπλές.

Ο προπονητής του Βίκος Ιωαννίνων, μίλησε για το πώς μία ομάδα από την Ήπειρο, μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες και να... χτίσει τη δική της ταυτότητα, στο κορυφαίο επίπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Θανάσης Γιαπλές:

Οι Vikos Φalcons δεν ανεβαίνουν απλώς μια κατηγορία. Γίνονται η πρώτη ομάδα από την Ήπειρο που θα αγωνιστεί στη Stoiximan GBL. Πότε καταλάβατε ότι αυτό που χτίζεται στα Ιωάννινα ξεπερνά τα όρια μιας αθλητικής επιτυχίας και γίνεται υπόθεση μιας ολόκληρης περιοχής;

«Η πλήρης συνειδητοποίηση έρχεται συνήθως μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία. Προσωπικά, νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή που αποτελώ μέρος ενός τόσο σημαντικού επιτεύγματος. Μια ολόκληρη περιφέρεια όπως η Ήπειρος, μια περιοχή με ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα, αποκτά για πρώτη φορά εκπρόσωπο στη μεγάλη κατηγορία.

Ίσως, όμως, η πραγματική διάσταση αυτού που πετύχαμε να γίνει ακόμη πιο ξεκάθαρη όταν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις μας στο πρωτάθλημα. Όσοι δεν βρίσκονταν μέσα στην ομάδα μπορούσαν να διακρίνουν ότι στα Ιωάννινα χτιζόταν κάτι σημαντικό, όμως όταν το έζησα από κοντά κατάλαβα πως δεν πρόκειται απλώς για μια συγκυριακή επιτυχία.

Υπάρχει όραμα, οργάνωση και κυρίως η διάθεση των ανθρώπων να παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο για πολλά χρόνια. Αυτό είναι που κάνει το εγχείρημα ξεχωριστό».

Στο ελληνικό μπάσκετ υπάρχουν πόλεις με βαθιά μπασκετική παράδοση. Τα Ιωάννινα όμως δεν είχαν ποτέ μέχρι σήμερα εκπρόσωπο στην κορυφαία κατηγορία. Τι χρειάζεται ώστε η επιτυχία μιας ομάδας να μετατραπεί σε μπασκετική ταυτότητα για ολόκληρη την περιοχή;

«Αυτό που διαπίστωσα εγώ, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν, ήταν ότι υπάρχει μεγάλη δίψα από τον κόσμο. Τόσο στο τελευταίο παιχνίδι των playoffs απέναντι στο Λαύριο όσο και στη συνέχεια, με την παρουσία των φιλάθλων στο Final Four της Λευκάδας, φάνηκε ξεκάθαρα η στήριξη και η αγάπη τους για την ομάδα.

Σίγουρα δεν υπάρχει ακόμη η παράδοση μιας ομάδας που βρίσκεται για χρόνια σε αυτό το επίπεδο, όμως βλέπω ότι υπάρχει η βάση για να δημιουργηθεί κάτι σημαντικό. Το πρώτο και σημαντικότερο στοιχείο για να πετύχει ένα τέτοιο εγχείρημα είναι η σχέση με τον κόσμο και η υποστήριξή του.

Πιστεύω ότι στα Ιωάννινα αυτή η σύνδεση μπορεί να δημιουργηθεί και ο κόσμος θα είναι δίπλα στην ομάδα στην προσπάθεια που ξεκινά».

Η Ήπειρος έχει έντονο το στοιχείο της τοπικής υπερηφάνειας. Πιστεύετε ότι η άνοδος μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς ώστε ένα παιδί στα Ιωάννινα να βλέπει πλέον το μπάσκετ ως πιθανό δρόμο και όχι ως δεύτερη επιλογή;

«Σίγουρα. Μια ομάδα στη Stoiximan GBL αποτελεί ακριβώς το κίνητρο που χρειάζονται τα νέα παιδιά για να ονειρευτούν και να προσπαθήσουν περισσότερο.

Όταν βλέπουν τους Vikos Φalcons να αγωνίζονται απέναντι σε κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας, αλλά και σε συλλόγους με ευρωπαϊκή παρουσία όπως ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αντιλαμβάνονται ότι πλέον υπάρχει ένας δρόμος μπροστά τους.

Η παρουσία μιας ομάδας σε αυτό το επίπεδο δίνει στα παιδιά της περιοχής ένα πολύ σημαντικό κίνητρο, γιατί μπορούν να βλέπουν το μπάσκετ όχι απλώς ως μια δραστηριότητα, αλλά ως μια πραγματική προοπτική».

Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αντίθεση: το μπάσκετ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο σε μια περιοχή όπου το ποδόσφαιρο έχει έναν τεράστιο ιστορικό πυλώνα, τον ΠΑΣ Γιάννινα. Πώς χτίζει μια μπασκετική ομάδα τη δική της θέση χωρίς να βρίσκεται διαρκώς στη σκιά ενός τόσο ισχυρού brand;

«Καταρχάς, είναι ελάχιστοι οι Γιαννιώτες που δεν στηρίζουν τον ΠΑΣ. Είναι το ιστορικό σωματείο της πόλης, το καμάρι ολόκληρης της Ηπείρου για πολλές δεκαετίες και αυτό δεν αλλάζει!

Αυτό που δημιουργείται τώρα στο μπάσκετ δεν έρχεται να αντικαταστήσει κάτι, αλλά να προσθέσει. Είναι μια επιπλέον αθλητική δύναμη για την περιοχή. Ο ΠΑΣ έχει τη δική του τεράστια ιστορία και όλοι θα συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε, όμως παράλληλα δημιουργείται κάτι νέο στον χώρο του μπάσκετ, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά.

Και αυτό είναι το σημαντικότερο για τον φίλαθλο των Ιωαννίνων: να έχει περισσότερες επιλογές, να μπορεί να παρακολουθεί ομάδες σε υψηλό επίπεδο. Υπάρχει ήδη η ομάδα Γυναικών που αγωνίζεται εδώ και χρόνια στην Α1 και πλέον δημιουργείται και μια νέα προοπτική στο ανδρικό μπάσκετ, με τους Vikos Φalcons να αντιμετωπίζουν κορυφαίες ομάδες της χώρας.

Πιστεύω ότι αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει στην περιοχή και στον αθλητισμό των Ιωαννίνων γενικότερα».

Έχετε νιώσει ότι η κοινωνία των Ιωαννίνων αγκάλιασε ήδη την ομάδα ή θεωρείτε ότι η πραγματική δοκιμασία είναι τώρα, όταν το προϊόν της Stoiximan GBL θα πρέπει να κερδίσει ένα ευρύτερο κοινό;

«Όταν ήρθα για πρώτη φορά στην ομάδα, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος ήταν κάπως συγκρατημένος, καθώς είχαν προηγηθεί κάποια αρνητικά αποτελέσματα και υπήρχε μια απογοήτευση. Χρειάστηκε χρόνος για να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του.

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώθηκε η σεζόν και η ανταπόκριση που υπήρξε στη συνέχεια δείχνουν ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια και είναι έτοιμος να στηρίξει την ομάδα.

Πιστεύω ότι, όπως λέει και η έκφραση, "τρώγοντας ανοίγει η όρεξη". Με την έναρξη του πρωταθλήματος και εφόσον η παρουσία μας στη Stoiximan GBL είναι αυτή που θέλουμε, η σχέση με τον κόσμο θα γίνεται ακόμη πιο δυνατή».

Η άνοδος πολλές φορές είναι πιο εύκολο να κατακτηθεί από το να διατηρηθείς εκεί. Ποια είναι η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση που πρέπει να αποφύγει μια ομάδα που ανεβαίνει για πρώτη φορά στη μεγάλη κατηγορία;

«Ακριβώς αυτό: η μεγαλύτερη παγίδα είναι να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση ότι τα πράγματα θα είναι εύκολα. Πρέπει να υπάρχει επίγνωση ότι κάθε αρχή είναι δύσκολη και ότι η Stoiximan GBL αποτελεί ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο.

Εμείς το έχουμε καταλάβει και το ίδιο ισχύει για όλους τους ανθρώπους της ομάδας, ακόμη και για εκείνους που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία από τη μεγάλη κατηγορία. Σίγουρα, το γεγονός ότι κάποιος μπαίνει για πρώτη φορά σε αυτή τη διαδικασία σημαίνει ότι υπάρχει ενθουσιασμός και όρεξη, όμως ταυτόχρονα χρειάζεται ρεαλισμός.

Θεωρώ ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι ίσως ένα από τα πιο ανταγωνιστικά των τελευταίων. Για μια ομάδα της περιφέρειας, όπως ο Βίκος, το πρώτο ζητούμενο είναι να δημιουργήσει γερές βάσεις και να σταθεροποιηθεί στη μεγάλη κατηγορία.

Ο αρχικός στόχος, λοιπόν, είναι η παραμονή. Οτιδήποτε περισσότερο προκύψει στην πορεία θα είναι ένα επιπλέον κέρδος. Αυτό που πρέπει να υπάρχει πάνω απ’ όλα είναι η σωστή αντίληψη της πραγματικότητας, γιατί η Stoiximan GBL απέχει πολύ από την Elite League και οι απαιτήσεις είναι εντελώς διαφορετικές».

Πόσο αλλάζει η καθημερινότητα ενός προπονητή όταν περνά από το «κυνηγάμε την άνοδο» στο «πρέπει να επιβιώσουμε απέναντι στους καλύτερους»;

«Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά πρώτα απ’ όλα το επίπεδο των παικτών και το υλικό που έχεις στη διάθεσή σου. Δυστυχώς, βλέπουμε —και δεν είναι μόνο δική μου διαπίστωση, αλλά άποψη πολλών προπονητών— ότι η δεξαμενή των Ελλήνων παικτών συνεχώς μειώνεται. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει όλους, ώστε να δημιουργήσουμε περισσότερους και καλύτερους Έλληνες αθλητές.

Η πρώτη ύλη υπάρχει. Χρειάζεται καλύτερος προγραμματισμός και περισσότερη δουλειά. Η μεγάλη διαφορά στη μετάβαση έχει να κάνει ακριβώς με αυτό: το επίπεδο ανεβαίνει και οι Έλληνες παίκτες που έχουν προοπτική πρέπει να καλύψουν την απόσταση από τους ξένους αθλητές που έρχονται στη λίγκα. Υπάρχουν παιδιά με ταλέντο, αλλά χρειάζεται να κλείσουν αυτό το χάσμα».

Μια νεοφώτιστη ομάδα συχνά πρέπει να βρει ισορροπία ανάμεσα στο να σεβαστεί το επίπεδο της κατηγορίας και στο να μην εμφανιστεί φοβισμένη. Πώς χτίζεται αυτή η νοοτροπία;

«Αυτή η νοοτροπία χτίζεται μέρα με τη μέρα. Έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τον προπονητή, αλλά εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και η επιλογή των παικτών. Στο κομμάτι του recruiting δεν κοιτάμε μόνο τις αγωνιστικές ικανότητες ενός παίκτη — αν σκοράρει, αν αμύνεται καλά ή αν παίρνει ριμπάουντ. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ο χαρακτήρας του.

Προσπαθούμε να συλλέγουμε όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς πληροφορίες από τις προηγούμενες ομάδες τους, από τους προπονητές και τους συμπαίκτες τους, ειδικά όταν πρόκειται για νεαρούς Αμερικανούς που έρχονται από το κολέγιο. Μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά τους, η νοοτροπία τους, αν έχουν το πνεύμα του νικητή, σε τι επίπεδο έχουν αγωνιστεί και πώς έχουν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ομάδων τους.

Παρακολουθούμε επίσης το body language τους μέσα στο παιχνίδι, γιατί όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα ενός αθλητή πέρα από τα καθαρά αγωνιστικά χαρακτηριστικά του. Θέλαμε να επιλέξουμε παίκτες με κίνητρο και φιλοδοξία, παιδιά που είναι "πεινασμένα", αλλά παράλληλα κάποιοι από αυτούς να έχουν και εμπειρία από υψηλό επίπεδο, ώστε να είναι έτοιμοι για τις απαιτήσεις της σεζόν που έρχεται».

Πόσο διαφορετικό είναι να προετοιμάζεις μια ομάδα για να κερδίζει και πόσο διαφορετικό να την προετοιμάζεις για να αντέχει;

«Είναι ακριβώς αυτή η μεγάλη αλλαγή και ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να διαχειριστούν όλοι μέσα στον οργανισμό. Είναι διαφορετικό να μπαίνεις σε μια σεζόν με στόχο τις 20 και πλέον νίκες και διαφορετικό να γνωρίζεις ότι ο στόχος σου είναι οι 7 ή 8 νίκες που θα σε κρατήσουν στην κατηγορία.

Αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι τις ήττες. Άλλο είναι να αντιμετωπίζεις μια ήττα στην Elite League, όπου οι στόχοι και οι ισορροπίες είναι διαφορετικές, και άλλο στη Stoiximan GBL, όπου μπορεί να έρθουν συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα απέναντι σε ομάδες με μεγαλύτερη ποιότητα και εμπειρία.

Δεν υπάρχει καλό ή κακό πρόγραμμα, αλλά υπάρχουν χρονικά σημεία που μπορεί να κάνουν τα πράγματα πιο απαιτητικά. Υπάρχουν ομάδες στη λίγκα που βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο και για μια ομάδα όπως οι Vikos Φalcons είναι δεδομένα δύσκολο να μπει σε αυτά τα παιχνίδια ως φαβορί.

Αν, λοιπόν, το πρόγραμμα φέρει τέτοιες αναμετρήσεις στην αρχή της σεζόν ή ένα δύσκολο σερί μέσα στη χρονιά, χρειάζεται υπομονή, στήριξη και σωστή διαχείριση. Η ομάδα πρέπει να είναι προετοιμασμένη ψυχολογικά ότι μπορεί να περάσει από δύσκολες περιόδους και να συνεχίσει να δουλεύει με τον ίδιο τρόπο».

Πέρσι οι Vikos Φalcons μπήκαν στη σεζόν με την ταμπέλα του μεγάλου φαβορί. Είναι τελικά πιο δύσκολο να κυνηγάς την άνοδο ή να πρέπει να δικαιολογείς ότι είσαι το φαβορί κάθε εβδομάδα;

«Νομίζω ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Δεν υπάρχει μια σταθερή απάντηση, γιατί κάθε ομάδα και κάθε κατάσταση έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, μια ομάδα που ξεκινά ως φαβορί και έχει ως μοναδικό στόχο τη νίκη κάθε εβδομάδα μπορεί ξαφνικά να αντιμετωπίσει σοβαρούς τραυματισμούς και να χρειαστεί να αλλάξει πλήρως τον σχεδιασμό της. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία μιας ομάδας και να διαφοροποιήσουν όσα έχεις σχεδιάσει πριν από την έναρξη της σεζόν.

Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να πρέπει να μπαίνεις σε κάθε παιχνίδι γνωρίζοντας ότι όλοι περιμένουν από εσένα να κερδίσεις, όπως συνέβη με τον Βίκο. Η διαχείριση αυτής της πίεσης δεν είναι εύκολη. Από την άλλη, όμως, δεν είναι λιγότερο δύσκολη η κατάσταση μιας ομάδας που παλεύει για την παραμονή της. Εκεί κάθε εβδομάδα πρέπει να διεκδικείς μια νίκη, μπορεί να μην τα καταφέρεις, αλλά πρέπει αμέσως μετά να βρεις ξανά τη δύναμη και την πίστη για την επόμενη ευκαιρία. Κάθε στόχος έχει τη δική του πίεση και τις δικές του απαιτήσεις».

Υπήρξε κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά που νιώσατε ότι το βάρος των προσδοκιών μπορούσε να γίνει μεγαλύτερος αντίπαλος από οποιονδήποτε αντίπαλο στο παρκέ;

«Ναι, το ένιωσα. Νομίζω ότι ήταν το πρώτο πράγμα που χρειάστηκε να διαχειριστώ όταν ανέλαβα την ομάδα. Η μεγάλη μου προσπάθεια εκείνη την περίοδο ήταν να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση, να επαναφέρουμε την αυτοπεποίθηση και να θυμίσουμε στην ομάδα τον τρόπο με τον οποίο είχε φτάσει μέχρι εκεί.

Το αισθάνθηκα έντονα, ειδικά στην αρχή της συνεργασίας μας, αλλά και σε μια κρίσιμη καμπή των playoffs απέναντι στο Λαύριο. Ευτυχώς, τα παιδιά έδειξαν χαρακτήρα, αντέδρασαν σωστά στις δυσκολίες και καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο μας».

Η άνοδος ήρθε τελικά. Αν κοιτάξετε πίσω, ποια ήταν η στιγμή που θεωρείτε ότι χαρακτήρισε περισσότερο το μέταλλο αυτής της ομάδας; Όχι απαραίτητα ένα παιχνίδι, αλλά μια κατάσταση.

«Την πρώτη κατάσταση την έχω ήδη περιγράψει: ήταν οι πρώτες ημέρες όταν ανέλαβα την ομάδα και έπρεπε η ψυχολογία να αλλάξει άμεσα. Δεν υπήρχε χρόνος, καθώς ακολουθούσαν συνεχόμενα παιχνίδια και έπρεπε γρήγορα να βρούμε ξανά την αυτοπεποίθησή μας. Νομίζω, όμως, ότι ένα κομβικό σημείο ήταν το δεύτερο παιχνίδι των playoffs με το Λαύριο, εκτός έδρας. Ήταν ένας αγώνας στον οποίο, αν χάναμε, η σεζόν ουσιαστικά τελείωνε. Το είχαμε συζητήσει με τα παιδιά και τους είχα πει χαρακτηριστικά: "Αν κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι στο Λαύριο, η ομάδα θα ανέβει. Δεν θα σταματήσει πουθενά".

Και αυτό ακριβώς συνέβη. Τα παιδιά έκαναν ένα εκπληκτικό παιχνίδι, κερδίσαμε με άνεση στο Λαύριο και από εκείνο το σημείο άλλαξε ξανά η ψυχολογία μας. Βρήκαμε την πίστη μας, νιώσαμε ξανά σίγουροι και επιστρέψαμε στη θέση του φαβορί. Στο Final Four, νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώθηκε από όλους. Κατά κοινή ομολογία —κάτι που αναγνώρισαν και οι αντίπαλοί μας— ο Βίκος ήταν η καλύτερη ομάδα και στο τέλος δικαιώθηκε με την άνοδο».

Έχετε κάνει δημόσια αναφορά στη συμβολή του Μιχάλη Μιχελάκου. Στον αθλητισμό συχνά οι αλλαγές προπονητών δημιουργούν μια λογική «διαγραφής» του προηγούμενου. Γιατί θεωρήσατε σημαντικό να αναγνωρίσετε ανοιχτά τη δική του δουλειά;

«Είμαστε συνάδελφοι. Μπορεί να είμαστε αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο, όμως η δουλειά μας είναι κοινή και πρέπει να υπάρχει αλληλοσεβασμός. Αυτό που συνέβη στον Μιχάλη μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε προπονητή. Άρα θεωρώ ότι μεταξύ μας πρέπει να είμαστε αντίπαλοι μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Πρέπει να αναγνωρίζουμε τη δουλειά του άλλου.

Το να λες την αλήθεια και να αναγνωρίζεις μια πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να θεωρείται κάτι ιδιαίτερο. Θα έπρεπε να είναι το φυσιολογικό. Δυστυχώς, όπως συμβαίνει και γενικότερα στην κοινωνία, υπάρχει αρκετός ατομικισμός και καχυποψία, όμως πιστεύω ότι στον δικό μας επαγγελματικό χώρο πρέπει να λειτουργούμε διαφορετικά.

Ο σεβασμός στη δουλειά του συναδέλφου είναι κάτι που θεωρώ αυτονόητο».

Σε μια ομάδα που ανεβαίνει κατηγορία, ο πειρασμός είναι να αλλάξει πολλά. Πού βρίσκεται η γραμμή ανάμεσα στην εξέλιξη και στην αλλοίωση της ταυτότητας που έφερε την επιτυχία;

«Σε όλες τις ομάδες, ανεξάρτητα από την κατηγορία, η βάση είναι μία: μια στιβαρή διοίκηση. Από εκεί ξεκινούν όλα. Εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί σε αυτό το κομμάτι, καθώς υπάρχει οικονομική σταθερότητα και στις μέρες μας αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο για να μπορέσει να χτιστεί κάτι σωστά.

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ο κόσμος. Οι παίκτες και οι προπονητές έρχονται και παρέρχονται, όμως αυτοί που μένουν είναι οι άνθρωποι της διοίκησης, οι τοπικοί παράγοντες και φυσικά ο κόσμος των Ιωαννίνων, που θα βρίσκεται πάντα εκεί, θα στηρίζει και θα ακολουθεί την ομάδα.

Από αυτά τα στοιχεία χτίζεται και η ταυτότητα μιας ομάδας. Η διοίκηση είναι αυτή που δείχνει στον προπονητή και στους συνεργάτες τον δρόμο που θέλει να ακολουθήσει.

Στη δική μας περίπτωση, το πλάνο που έχουμε θέσει μέχρι τώρα υλοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θέλουμε να δώσουμε ευκαιρίες σε νέα παιδιά. Παράλληλα, μόνο ένας Έλληνας παίκτης του ρόστερ μας είναι πάνω από 30 ετών, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας είναι χαμηλός.

Θέλουμε να υπάρχει ενέργεια και φρεσκάδα. Να δημιουργήσουμε κάτι νέο, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία τόσο σε νεαρούς παίκτες όσο και σε αθλητές που δεν είχαν μέχρι τώρα την ευκαιρία να αγωνιστούν σε υψηλότερο επίπεδο, να δείξουν τις δυνατότητές τους».

Τι θα ήταν μεγαλύτερη επιτυχία για εσάς: μια παραμονή με δυσκολίες στη Stoiximan GBL ή η δημιουργία ενός μοντέλου που θα κάνει τα Ιωάννινα μόνιμο μέρος του ελληνικού μπασκετικού χάρτη;

Το ένα αποτελεί τον άμεσο αγωνιστικό στόχο: η ομάδα πρέπει να παραμείνει στην κατηγορία και αυτό είναι το πρώτο που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Από τη στιγμή που θα επιτευχθεί αυτό, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για τη δημιουργία μιας πρότασης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ενός μοντέλου που θα έχει διάρκεια και θα αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ. Προτεραιότητα, όμως, είναι η παραμονή στη Stoiximan GBL. Αν η ομάδα καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία, πιστεύω ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε να γίνει ένας σταθερός οργανισμός σε αυτό το επίπεδο και να βρίσκεται για πολλά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία.

Στο ελληνικό μπάσκετ έχουμε δει ομάδες της περιφέρειας να φτάνουν ψηλά και στη συνέχεια να εξαφανίζονται. Ποιο είναι το λάθος που πρέπει να αποφύγουν οι Vikos Φalcons ώστε να μη μείνουν απλώς μια όμορφη ιστορία ανόδου;

«Oι άνθρωποι που βρίσκονται στη διοίκηση είναι αυτοί που μπορούν να εγγυηθούν τη συνέχεια. Υπάρχει οικονομική και διοικητική σταθερότητα, και αυτό είναι που εξασφαλίζει τη διάρκεια ενός οργανισμού. Φυσικά, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο στον αθλητισμό. Όμως, όταν υπάρχει μια στιβαρή διοίκηση και μια σταθερή βάση που ξεκινά από αυτήν, τότε δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε μια ομάδα να έχει παρουσία για πολλά χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο.

Αν σε πέντε χρόνια ένα παιδί από τα Ιωάννινα σας ρωτήσει «πώς ξεκίνησε η μπασκετική ιστορία της πόλης στη μεγάλη κατηγορία;», ποια θα θέλατε να είναι η απάντηση;

«Θα ήθελα να του πω ότι ξεκίνησε ρομαντικά και εξελίχθηκε όμορφα. Ότι μια ομάδα από μια περιοχή χωρίς προηγούμενη παρουσία στην κορυφαία κατηγορία κατάφερε, με όραμα, δουλειά και τη στήριξη του κόσμου, να δημιουργήσει κάτι που είχε διάρκεια.

Να μην είναι απλώς μια ιστορία μιας ανόδου, αλλά η αρχή μιας μπασκετικής παράδοσης για τα Ιωάννινα και την Ήπειρο. Αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο κέρδος: να κοιτάζει ένα παιδί την ομάδα και να αισθάνεται ότι μπορεί να αποτελέσει μέρος αυτής της διαδρομής».