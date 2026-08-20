Οι Vikos Φάλcονς έκαναν γνωστό το σταφ τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Λίγο πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, οι Vikos Φάλcονς έκαναν γνωστό το σταφ της ομάδας για την ερχόμενη χρονιά.

Ο Θανάσης Γιαπλές θα είναι στην άκρη του πάγκου και θα... οδηγήσει την ομάδα στα μεγάλα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ. Το τεχνικό επιτελείο θα στελεχώσουν οι Άκης Καραμπίνης – Γυμναστής, Φώτης Τσέπας – Φυσιοθεραπευτής, Κωνσταντίνος Σούκος – Φυσιοθεραπευτής και Χρήστος Κεφάλας – Φροντιστής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βίκου:

«TEAM STAFF 2026-27

Πίσω από κάθε προσπάθεια, κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα, βρίσκεται μια δυνατή ομάδα ανθρώπων που φροντίζει καθημερινά για την καλύτερη δυνατή κατάσταση των αθλητών μας!

Δίπλα στο προπονητικό μας τιμ, και τους αθλητές μας θα βρίσκονται τη νέα σεζόν:

Άκης Καραμπίνης – Γυμναστής

Φώτης Τσέπας – Φυσιοθεραπευτής

Κωνσταντίνος Σούκος – Φυσιοθεραπευτής

Χρήστος Κεφάλας – Φροντιστής

Τους ευχόμαστε καλή δύναμη και μια γεμάτη επιτυχίες και υγεία αγωνιστική χρονιά!»