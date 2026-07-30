Η ΚΑΕ Περιστερίου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τη Δάφνη Δαφνίου για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

ΚΑΕ Περιστέρι και Δάφνη Δαφνίου αναμένεται να συνεργαστούν ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα μέσω ανακοίνωσης η ομάδα των Δυτικών Προαστίων, έκανε γνωστή τη «στρατηγική» συνεργασία των δύο σωματείων, με σκοπί την ανπάπτυξη και την ουσιαστική αξιοποίηση νεαρών αθλητών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστερίου:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με το σωματείο της Δάφνης Δαφνίου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η συγκεκριμένη συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο της ομάδας μας για την ανάπτυξη και την ουσιαστική αξιοποίηση νεαρών αθλητών, με τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ώστε τα παιδιά με προοπτική να αποκτήσουν πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες και να εξελιχθούν μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Με στοχευμένους δανεισμούς αθλητών, με διαρκή επικοινωνία μεταξύ των δύο συλλόγων και με ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε αγωνιστικό και οργανωτικό επίπεδο επιδιώκεται η δημιουργία μιας σταθερής και παραγωγικής σχέσης, με κοινό προσανατολισμό την ανάδειξη νέων παικτών.

Για την ΚΑΕ Περιστέρι , η επένδυση στην ανάπτυξη των νέων αθλητών αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας και του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της. Η συνεργασία με τη Δάφνη Δαφνίου δημιουργεί μια ακόμη ουσιαστική διαδρομή εξέλιξης για τα ταλέντα της ομάδας μας, προσφέροντάς τους χρόνο συμμετοχής, ευθύνες και εμπειρίες που θα συμβάλουν καθοριστικά στην αγωνιστική και προσωπική τους πρόοδο.

Καλωσορίζουμε τη Δάφνη Δαφνίου σε αυτή τη νέα κοινή προσπάθεια και ευχόμαστε μια δημιουργική και επιτυχημένη συνεργασία.

Προσβλέπουμε με ιδιαίτερη αισιοδοξία στα αποτελέσματα αυτής της σύμπραξης, τόσο κατά την προσεχή σεζόν όσο και στα επόμενα χρόνια».